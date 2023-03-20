النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2487) الاثنين 20 مارس 2023
أخبار فلسطينية
- لقاء شرم الشيخ يبحث تطبيق “تفاهمات العقبة” والتوصل إلى تهدئة قبل رمضان.. ووعود أمريكية بوقف الهجمات الإسرائيلية
- الأقصى في انتظار رمضان.. ألف متطوع يستعدون لاستقبال نحو 200 ألف زائر يوميا وسط توقعات بـ”موجة تصعيد”
- معركة السجون الكبرى تقترب.. الأسرى يستعدون لنشر “وصاياهم” قبل خوض الإضراب المفتوح عن الطعام
- فلسطين تطالب بتدخل أمريكي لوقف اعتداءات المستوطنين ضد القدس
- سخط وإدانة لمماطلة حكومة اشتية صرف مخصصات "الشؤون"
- »الأسرى يعلنون وصاياهم قبل الإضراب: لا تتركونا وحدنا.. احموا أرواحنا وظهورنا
- »وقفات احتجاجية في الضفة ضد المشاركة بـ"شرم الشيخ"
- تعطيل دوام الفترة المسائية بمدارس غزة بسبب المنخفض
- الحية: المقاومة قادرة على لجم عدوان الاحتلال
- صور أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة الفوج الحادي عشر من معتمري غزة
أخبار إسرائيلي
- سموتريتش من فرنسا: الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 سنة
- وزراء إسرائيليون: تفاهمات شرم الشيخ غايتها "إعلامية وعلاقات عامة"
- الاحتلال يعلن محيط موقع العملية في حوارة منطقة عسكرية مغلقة
- تقرير: التزام إسرائيلي بدفع جزء من المستحقات المالية للسلطة
اخبار دولية
- بايدن لنتنياهو: القيم الديمقراطية أساس العلاقة بين بلدينا
- بايدن يعرب عن "قلقه" بشأن خطة حكومة نتنياهو لإضعاف القضاء ويدعم جهود التسوية
- تقرير: التزام إسرائيلي بدفع جزء من المستحقات المالية للسلطة
- ألمانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى نابلس بعد مهاجمة سيارة بها سياح ألمان للاعتقاد بأنها إسرائيلية- (تغريدة)
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اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- مسؤول فلسطيني يعلن إحراز تقدم عقب الاجتماع مع إسرائيل في شرم الشيخ
- وزير إسرائيلي: الفلسطينيون اختراع عمره 100 عام.. وجدّي هو الفلسطيني الحقيقي!
- قمة شرم الشيخ”: اتفاق على استحداث آلية للحد والتصدي لـ”العنف والتحريض” وعقد اجتماع آخر خلال رمضان
- إصابة مستوطنيَن في إطلاق نار في بلدة حوارة بالضفة الغربية- (صور وفيديوهات)
- لقاء شرم الشيخ يبحث تطبيق “تفاهمات العقبة” والتوصل إلى تهدئة قبل رمضان.. ووعود أمريكية بوقف الهجمات الإسرائيلية
- الأقصى في انتظار رمضان.. ألف متطوع يستعدون لاستقبال نحو 200 ألف زائر يوميا وسط توقعات بـ”موجة تصعيد”
- ألمانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى نابلس بعد مهاجمة سيارة بها سياح ألمان للاعتقاد بأنها إسرائيلية- (تغريدة)
- معركة السجون الكبرى تقترب.. الأسرى يستعدون لنشر “وصاياهم” قبل خوض الإضراب المفتوح عن الطعام
- فلسطين تطالب بتدخل أمريكي لوقف اعتداءات المستوطنين ضد القدس
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الشرق الأوسط
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
الشروق المصرية
- الرئيس الفلسطيني يستقبل وفدا من جمعية الهلال الأحمر الكويتي
- الجهاد الإسلامي تعلن اغتيال أحد قادتها في سوريا وتتهم إسرائيل بالوقوف وراء العملية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
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- الأسرى يواصلون العصيان لليوم الـ35 على التوالي
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة
- قوات الاحتلال تشنُّ حملة اعتقالات متفرقة بالضفة الغربية
- الحية: القوة المُكلَّفة بردع الاحتلال جاهزة ورهن الإشارة
- دعوات لتكثيف الرباط في القدس والأقصى لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية
- بالفيديو إصابة مستوطنَيْن أحدهما خطرة في عملية إطلاق نار قرب حوارة
- حوار أبو نعيم لـ"فلسطين": الأيام القادمة "حاسمة" بشأن تصعيد الأسرى
- 20 عامًا على الغزو الأمريكي للعراق
- الإعلان عن قائمة أسماء الهواتف المصابة بالثغرات الأمنية الخطيرة
- مغادرة الفوج الحادي عشر من معتمري غزة عبر معبر رفح
صحيفة الأيام
- اجتماع شرم الشيخ يؤكد تفاهمات العقبة واستحداث آلية للحدّ من العنف والتحريض
- »مستوطنون يحطمون زجاج مركبات شرق رام الله والعشرات ينفذون اقتحامات للأقصى
- »إصابة مستوطنَين خلال إطلاق نار في حوّارة وجرح واعتقال المنفذ
- »الأسرى يعلنون وصاياهم قبل الإضراب: لا تتركونا وحدنا.. احموا أرواحنا وظهورنا
- »وقفات احتجاجية في الضفة ضد المشاركة بـ"شرم الشيخ"
- »"التربية" تعلن خطة تنفيذية لـ"التوجيهي" و"الحراك" يدعو إلى اعتصام بعد غدٍ
- »الحكومة الإسرائيلية تعتبر الألعاب النارية متفجرات
- »استكمال إجراءات نقل جثمانَي مواطنَين غرقا في اليونان لغزة
صحيفة القدس
» الحياة الجديدة
- نابلس التي تسير على دروب الصمود
- الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة
- الرئيس يستقبل وفدا من جمعية الهلال الأحمر الكويتي
- الاحتلال يصيب شابا ويعتقله في حوارة
وكالة الرأي
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- النيابة تدعو التجار للالتزام بالقواعد القانونية خلال "رمضان"
- تعطيل دوام الفترة المسائية بمدارس غزة بسبب المنخفض
- الحية: المقاومة قادرة على لجم عدوان الاحتلال
- صور أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة الفوج الحادي عشر من معتمري غزة
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- المرور: 3 إصابـات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية
- الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة
- إصابة مواطن وزوجته باعتداء للمستوطنين غرب أريحا
- الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ 35
- أسعار اللحوم والخضروات في أسواق غزة اليوم
وكالة صفا
- بعد ساعات من لقاء شرم الشيخ..وير مالية الاحتلال: ليس هناك شعب فلسطيني
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الأسرى يُواصلون خطواتهم الاحتجاجية المتصاعدة للأسبوع الخامس
- الحيّة: لا نستبعد انخراط غزة بمواجهة مباشرة مع الاحتلال
- مسؤول إسرائيلي: اتفاق بشرم الشيخ على العمل الحازم ضد المقاومة بالضفة
فلسطين اليوم
- الاحتلال يربط الاغتيال بعملية مجدو..تفاصيل عملية اغتيال الشهيد علي الأسود..."30" رصاصة من نوع خاص أطلقت صوبه
- تقرير شهر رمضان على الأبواب.. منتفعو الشؤون الاجتماعية ينتظرون الفرج!!!
- إصابة مواطنين باعتداء للمستوطنين عليهما غرب أريحا
- معركة الأسرى مستمرة لليوم الـ35 على التوالي وسط خطوات تصعيدية
- بالفيديو والصور إصابتان إحداهما خطرة بعملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين في حوارة بنابلس
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سما نيوز
- 30رصاصة وطعنات... الكشف عن تفاصيل جديدة في اغتيال قائد بالجهاد الإسلامي في سوريا
- الشيخ يتحدث عن مفاوضات شرم الشيخ : كانت صعبة
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- صحيفة تكشف كواليس اجتماع شرم الشيخ
- الحيّة: غزة جاهزة للانخراط بشكل مباشر في مواجهة وشيكة مع الاحتلال (فيديو)
- مسؤول إسرائيلي: كان "ممتازا"
- انتهاء اجتماع "شرم الشيخ".. طالع البيان الختامي
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عرب 48
- عصيان" الأسرى يتواصل لليوم الـ35: الإضراب بداية رمضان
- مخاوف فلسطينية ودولية من تصعيد إسرائيلي في القدس خلال رمضان
- اعتقالات بالضفة والاحتلال يشدد إجراءاته بمحيط نابلس
- إصابات وأضرار خلال اعتداءات للمستوطنين بالضفة
- سرايا القدس تتهم إسرائيل باغتيال أحد قادتها بسورية
- مستوطنان يعتديان على كنيسة الجثمانية بالقدس
- اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس
- سموتريتش من فرنسا: الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 سنة
- وزراء إسرائيليون: تفاهمات شرم الشيخ غايتها "إعلامية وعلاقات عامة"
- الاحتلال يعلن محيط موقع العملية في حوارة منطقة عسكرية مغلقة
- بايدن يعرب عن "قلقه" بشأن خطة حكومة نتنياهو لإضعاف القضاء ويدعم جهود التسوية
- تقرير: التزام إسرائيلي بدفع جزء من المستحقات المالية للسلطة
- روتمان يسعى لتعيين قاضيين محافظين ثم "موازنة" لجنة تعيين القضاة
- حوارة: إصابة مستوطنَين بعملية إطلاق نار وإصابة المنفذ
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وكالة وفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- الشيخ: مفاوضات شرم الشيخ اتسمت بالصعوبة أمام تمسكنا بوقف..
- بعد تحريضه على "محو" حوارة: سموتريتش ينكر وجود الشعب الفلسطي ...
- الاحتلال يغلق المحال التجارية في حوارة
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حدث في مثل هذا اليوم
20 آذار (مارس)
- 2002م عملية استشهادية بالقرب من أم الفحم في إحدى الحافلات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 35 آخرين، وقد قام بها الاستشهادي رفت تحسين سليم أبو دويك وهو تابع لسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي.
- 1993م مجموعة مسلحة من كتائب القسام تهاجم دورية عسكرية إسرائيلية شرق جباليا، قرب مقبرة الشهداء وتقتل جندياً وتصيب آخر حسب بيان كتائب القسام.
- 1948م أعلنت الجامعة العربية قبول العرب للهدنة، وقبول وصاية محددة على فلسطين إذا وافق اليهود على الشرط نفسه، والوكالة اليهودية ترفض مبدأ الوصاية الدولية على فلسطين.
- 1943م أعلن دافيد بن غوريون رئيس الوكالة اليهودية أن انتهاء الحرب العالمية الثانية يشكل بداية الكفاح المسلح الصهيوني في فلسطين
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