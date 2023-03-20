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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2487) الاثنين 20 مارس 2023

20 آذار / مارس 2023 10:55

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2487)   الاثنين 20 مارس 2023

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20 آذار (مارس)

  • 2002م عملية استشهادية بالقرب من أم الفحم في إحدى الحافلات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 35 آخرين، وقد قام بها الاستشهادي رفت تحسين سليم أبو دويك وهو تابع لسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي.
  • 1993م مجموعة مسلحة من كتائب القسام تهاجم دورية عسكرية إسرائيلية شرق جباليا، قرب مقبرة الشهداء وتقتل جندياً وتصيب آخر حسب بيان كتائب القسام.
  • 1948م أعلنت الجامعة العربية قبول العرب للهدنة، وقبول وصاية محددة على فلسطين إذا وافق اليهود على الشرط نفسه، والوكالة اليهودية ترفض مبدأ الوصاية الدولية على فلسطين.
  • 1943م أعلن دافيد بن غوريون رئيس الوكالة اليهودية أن انتهاء الحرب العالمية الثانية يشكل بداية الكفاح المسلح الصهيوني في فلسطين
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