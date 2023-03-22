وزارة الأسرى: بدء معركة إضراب الأسرى غدًا الخميس

غزة – وكالة الرأي:

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن معركة إضراب الأسرى ستبدأ غدا الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك ضمن خطوات العصيان والاحتجاج رفضًا لقرارات وإجراءات إدارة السجون والمتطرف (بن غفير) بحقهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن 2000 أسير سيخوضون غدا الإضراب كدفعة أولى يتقدمهم قيادة الحركة الوطنية الأسيرة والأسرى القدامى.

يشار إلى أنّ إدارة السجون منذ تاريخ الرابع عشر من فبراير/ شباط المنصرم، بدأت بتنفيذ جملة من الإجراءات ضد الأسرى وبمستويات مختلفة في السّجون، ومنها:

- التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يسمح للأسرى بالاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

•تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت الإدارة الأسرى بخبز مجمد، كما ضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقّ الأسرى، والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

• المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

• مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار).

• التصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاصّ، وهددت بعض السّجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب)، وفرض تضييقات على إدخال الملابس.