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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2493) الاثنين27 مارس 2023

27 آذار / مارس 2023 11:13

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2493)   الاثنين27 مارس 2023

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27 آذار (مارس)
·         2002م عملية استشهادية في فندق باراك السياحي في مدينة نتانيا الساحلية قام بها الاستشهادي البطل عبد الباسط عودة من مدينة طولكرم بتفجير نفسه أمام الفندق، أسفرت عن مقتل 27 إسرائيليا وإصابة 130 آخرين وأعلنت كتائب عز الدين القسام مسئوليتها عن العملية.
·         2002م كتائب الشهيد عز الدين القسام تتبنى عملية استشهادية نفذها ضياء محمد حسين الطويل من مدينة البيرة في التلة الفرنسية في القدس الشرقية، أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 25 آخرين.
·         1993م مقتل جندي من حرس الحدود في طولكرم بعد إطلاق مجموعة مسلحة النار عليه.
·         1994م إصابة ضابط إسرائيلي كبير في كمين نصبه مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة.
·         1993م الجيش الإسرائيلي يدمر بالصواريخ ثلاثة منازل فلسطينية في رفح، جنوب قطاع غزة، مما رفع عدد البيوت المدمرة إلى خمسة وتسعين منزلاً خلال أربعة أشهر.
·         1960م رئيس الوزراء العراقي اللواء عبد الكريم قاسم يعلن تشكيل "جيش التحرير الفلسطيني" ويؤكد أن العراق سيقدم لهذا الجيش كل تجهيزاته وسيتولى تدريب وحداته ضمن القوات العراقية.
·         1948م قوات الجهاد المقدس تنصب كميناًً لقافلة إسرائيلية كانت متجهة إلى مستعمرة يحيعام في الجليل وقد أسفر الاشتباك عن قتل 45 إسرائيلياً قبل أن تهب القوات البريطانية لمساعدة الإسرائيليين.
·         1939م استشهاد القائد الفلسطيني القائد العام للثورة الفلسطينية الثانية عبد الرحيم الحاج محمد (أبو كمال) في قرية صانور في اشتباك مع القوات البريطانية ومن المعارك التي قادها معركة نور شمس ومعركة نابلس ومعركة جبع وبعض جنود الإنجليز أدو له التحية العسكرية وهو مسجى على الأرض شهيدا.
·         1939م قامت العصابات الصهيونية الإرهابية بتفجير قنبلتين في مدينة حيفا في إحدى الأسواق المزدحمة ما أدى إلى مقتل 27 عربيا وجرح 39 آخرين.
·         1935م تأسيس الحزب العربي الفلسطيني أكبر الأحزاب وأبعدها أثراًً وأوضحها دوراً وارتباطاً بالحركة الوطنية.
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