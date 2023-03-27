النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2493) الاثنين27 مارس 2023
أخبار فلسطينية
- فلسطين تطالب بموقف أمريكي يلزم إسرائيل بوقف “استهداف” الأقصى
- اتحاد موظفي «الأونروا» في غزة ينضم للاحتجاجات ويعلن «العصيان الإداري» رفضا لتقليص الخدمات
- الاحتلال يعيد حصار نابلس ويغلق حوارة بعد عملية مقاومة ويعلن اعتقال 3 مطلوبين من طولكرم
- الحية: جاهزون لتكرار نموذج "سيف القدس" في أي لحظة توجب ذلك
- المجلس المركزي لأولياء الأمور يطالب المعلمين بالعودة إلى عملهم
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أخبار إسرائيلي
- الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى وقف التعديلات القضائية فورا
- لابيد: نتنياهو خطر على أمن إسرائيل
- نتنياهو يشعل إسرائيل بعد إقالة وزير دفاعه ويواجه موجة استقالات واحتجاجات وإضرابات
اخبار دولية
- واشنطن تعلن عن قلقها الشديد من التطورات في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع.. وتدعو إلى تسوية
- البيت الأبيض: ما يجري في إسرائيل سيؤثر على أمنها وجيشها
اخبار عربية
- الإمارات تدين قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
- تركيا: تطبيع العلاقات مع مصر سينعكس إيجاباً ليبياً وفلسطينياً
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- اتحاد موظفي «الأونروا» في غزة ينضم للاحتجاجات ويعلن «العصيان الإداري» رفضا لتقليص الخدمات
- الاحتلال يعيد حصار نابلس ويغلق حوارة بعد عملية مقاومة ويعلن اعتقال 3 مطلوبين من طولكرم
- مركز حقوقي يحذر من سياسة الهدم والتهجير التي ينتهجها الاحتلال في القدس
- الأسير خضر عدنان يواصل “معركة الأمعاء الخاوية” لليوم الـ50.. وقوات الاحتلال تهاجم “سجن نفحة”
- فلسطين تطالب بموقف أمريكي يلزم إسرائيل بوقف “استهداف” الأقصى
- مستوطنون يحرقون منزلا فلسطينيا مأهولا شمال رام الله- (صور وفيديو)
- الشرطة الإسرائيلية تعتدي على الفلسطينيين المعتكفين وعشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى- (فيديو)
- إصابة جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب حوارة شمال الضفة الغربية- (فيديو)
- البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة
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الشرق الأوسط
- الجيش الإسرائيلي يغير قواعد اللعب في الصراع الداخلي
- هجمات للمستوطنين في الضفة وسط جو تحريضي كبير
- تركيا: تطبيع العلاقات مع مصر سينعكس إيجاباً ليبياً وفلسطينياً
الغد الأردنية
- إعلام عبري: نتنياهو يتجه لإعلان تعليق الإصلاحات القضائية
- الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى وقف التعديلات القضائية فورا
- البيت الأبيض: ما يجري في إسرائيل سيؤثر على أمنها وجيشها
- مفتي القدس يدين اعتداء شرطة الاحتلال على المعتكفين…
- تحديد موعد “القمة العربية 32” في السعودية
- كنعان يدعو لتنبيه العالم للانتهاكات والجرائم الاسرائيلية
الاهرام المصرية
الشروق المصرية
- إسرائيل: توقعات بتراجع نتنياهو عن تشريعات القضاء ورئيس حكومة أسبق يطالبه بالتراجع عن إقالة وزير الدفاع
- نتنياهو يشعل إسرائيل بعد إقالة وزير دفاعه ويواجه موجة استقالات واحتجاجات وإضرابات
- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب والقدس المحتلة بعد إقالة نتنياهو لوزير الدفاع
- لابيد: نتنياهو خطر على أمن إسرائيل
- الإمارات تدين قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
- فلسطين: الحكومة الإسرائيلية تستخف بالمواقف الدولية بالاستيلاء على المزيد من الأراضي
- الاحتلال الإسرائيلي تستولي على مساحة واسعة من الأراضي في الضفة الغربية لأغراض عسكرية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير "سجون السلطة" تحرم عائلة أبو عرام من مائدة إفطار جماعية
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط دعوات للاعتكاف فيه
- حملة مداهمات واعتقالات تشنها قوات الاحتلال بالضفة الغربية
- الحية: "سيف القدس" أوجدت معادلات سياسية وميدانية كبيرة
- آلاف المتظاهرين يحاولون الوصول لمنزل نتنياهو في القدس المحتلة
- بالصور الآلاف يصلّون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى برابع أيام رمضان
- أزمة التعديلات القضائية تطيح بوزير حرب الاحتلال "يوآف جالانت"
- تقرير مزارعون يتطلعون إلى موسم زراعي ناجح في أراضيهم "المحاذية للسياج"
صحيفة الأيام
- تفجير مجدّو: المنفّذ استخدم دراجة كهربائية للوصول من الحدود اللبنانية
- نتنياهو يقيل وزير الدفاع من منصبه والمعارضة تدين: قرار يمسّ بأمن إسرائيل
- مستوطنون يحرقون بيت عائلة في سنجل الاستيلاء على 218 دونماً شرق قلقيلية
- تفاقم الوضع الصحي للأسير المضرب خضر عدنان
- تشديد إجراءات الاحتلال حول نابلس والمستوطنون يواصلون استفزاز حوّارة
- تشييع الشهيد الأسير أحمد أبو علي في يطا
- المجلس المركزي لأولياء الأمور يطالب المعلمين بالعودة إلى عملهم
- سخنين: شرطي إسرائيلي يعدم شاباً فلسطينياً في كفر ياسيف
- تفجير مجدّو: المنفّذ استخدم دراجة كهربائية للوصول من الحدود اللبنانية
- »نتنياهو يقيل وزير الدفاع من منصبه والمعارضة تدين: قرار يمسّ بأمن إسرائيل
- »مستوطنون يحرقون بيت عائلة في سنجل الاستيلاء على 218 دونماً شرق قلقيلية
- »تفاقم الوضع الصحي للأسير المضرب خضر عدنان
- »تشديد إجراءات الاحتلال حول نابلس والمستوطنون يواصلون استفزاز حوّارة
- »تشييع الشهيد الأسير أحمد أبو علي في يطا
- »المجلس المركزي لأولياء الأمور يطالب المعلمين بالعودة إلى عملهم
- »سخنين: شرطي إسرائيلي يعدم شاباً فلسطينياً في كفر ياسيف
- »تفجير مجدّو: المنفّذ استخدم دراجة كهربائية للوصول من الحدود اللبنانية
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صحيفة القدس
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية
- نتنياهو في طريقه للرضوخ للإسرائيليين ووقف التشريعات القضائية
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
- تحركات لتجميد "الإصلاحات".. 5 ساعات كادت أن تدخل "إسرائيل" في حرب داخلية
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» الحياة الجديدة
- مسجد النصر.. قبلة أهالي نابلس في رمضان
- الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من حوسان غرب بيت لحم
- المجالس البلدية والهيئات المحلية شمال الخليل تدعو المعلمين للعودة إلى عملهم
- "التربية" وديوان الموظفين ينهيان عملية استقبال الطلبات لتعيين معلمين جدد
وكالة الرأي
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- الحية: جاهزون لتكرار نموذج "سيف القدس" في أي لحظة توجب ذلك
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
- الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة
- مستوطنون يضرمون النار بأراضي زراعية في حوارة
- قوات الاحتلال تخرج المعتكفين من المسجد الأقصى
وكالة صفا
- دعوات لتكثيف الرباط..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- محدث الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
- الحية: جاهزون لتكرار "سيف القدس" التي أوجدت معادلات سياسية وميدانية كبيرة
- بوادر عصيان مدني في الكيان احتجاجًا على قوانين تغيير القضاء
- زلزال سياسي يهز "إسرائيل" عقب إقالة غالانت
فلسطين اليوم
- وسط اشتباكات مسلحة...الاحتلال يعتقل شابين بعد اقتحام مخيم عسكر بنابلس
- بالأسماء: الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة المحتلة
- بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتخرج المعتكفين بقوة السلاح
- ماذا يهدف نتنياهو من وراء إقالة وزير الحرب جالانت؟
- إعلام عبري: إغلاق الجامعات "الإسرائيلية" اعتبارًا من غد حتى إشعار آخر
سما نيوز
- تحركات لتجميد "الإصلاحات".. 5 ساعات كادت أن تدخل "إسرائيل" في حرب داخلية
- إعلام إسرائيلي: خامنئي ونصر الله و السنوار والضيف فرحون
- تقرير: إقالة غالانت رسالة تحذير.. الجيش يلغي مناقشات مهمة
- الجيش يرفع حالة التأهب..فوضى عارمة في "إسرائيل": مظاهرات واشتباكات وجامعات تغلق أبوابها.. (فيديوهات)
- "الهستدروت" ستعلن غداً تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي
عرب 48
- الاحتلال ينفذ اعتقالات بالضفة والقدس وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين نحو بحر اليابان
- نتنياهو يؤجل خطابه بعد تهديد بن غفير بإسقاط الحكومة
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وكالة وفا
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