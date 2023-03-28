أوقاف الشمال تفتتح مسجدي الرسالة والمصباح المنير

شمال غزة – وكالة الرأي:

افتتحت مديرية أوقاف الشمال مسجدي (الرسالة والمصباح المنير) في مدينة بيت حانون بالمحافظة، وذلك خلال حفل نظّمته بحضور مدير المديرية د. مرسي سلمان، وشخصيات مجتمعية، وأهل المسجد، والمصلين، وممثلين عن لجنة الإعمار.

بدوره أوضح سلمان أن الأوقاف ماضية في طريق الدعوة واستقطاب الأجيال على موائد القرآن وحلقات الذكر، منوهًا بأن ذلك يأتي من خلال افتتاح المساجد في كل منطقة؛ لتكون منارة في تعزيز المنظومة الدينية والأخلاقية.

وأشار إلى أن قطعة الأرض التي تم البناء عليها مسجد الرسالة صدقة جارية عن روح الشهيدين رفيق وصهيب عدوان رحمهما الله تعالى، وأن مسجد (المصباح المنير) تم بناؤه على نفقة أهل الخير، مشيدًا بجهود القائمين على مراحل عملية بناء المسجد، وصولًا إلى افتتاحه.