"أنامل مبدعة" معرض للرسم في مدرسة عبد العزيز الرنتيسي بخان يونس

خانيونس- وكالة الرأي

افتتحت مدرسة الشهيد عبد العزيز الرنتيسي التابعة لمديرية خان يونس، معرضاً يضم عشرات اللوحات والرسومات الفنية والمشغولات اليدوية والتي صُنعت بمهارة ودقة عالية.

وتعد هذه الأعمال هي جوهر معرض "أنامل مبدعة" للرسم ، وهي من المعارض التي تعكس تطور تدريس التربية الفنية في المدارس الحكومية

وينبهر الزائر حين يتجول في المعرض ويُشاهد زواياة ولوحاته الإبداعية مثل رسومات فلسطين والقدس وحق العودة وجمال الطبيعة ، إضافة إلى الأعمال المطرزة والفخارية وفنيات الفسيفساء المتقنة.

وقد تم رسم وتصميم هذه اللوحات وإعداد المعرض من قِبل معلمة التربية الفنية أ.عبير خفاجة وطالباتها، وإشراف مديرة المدرسة أ. محبوبة شعت، والمشرفة التربوية أ.رقية اللولو.

وقالت المعلمة عبير خفاجة :" هذا المعرض هو نتاج أعمالي الفنية وأعمال الطالبات وذلك ضمن منهاج التربية الفنية خلال العام الدراسي، حيث تمت حياكة المشغولات من خامات البيئة المتاحة.

وأضافت:" يسعى المعرض لتحقيق عدة أهداف منها: إبراز مشغولات الطالبات، وتشجيع مواهبهن، وتنمية التخييل والتفكير والروح الفنية والعمل الجماعي، وترسيخ القيم لديهن.

ويستمر المعرض حتى نهاية العام الدراسي حيث يستقبل الزوار من الطلبة والمجتمع المحلي.

يُشار إلى أن المعرض بجمالياته من النشاطات النوعية التي تعكس تطور تدريس التربية الفنية في المدارس الحكومية بغزة.