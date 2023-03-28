وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحول شاباً من أبو ديس للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً من مدينة قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الأوروبي: إسرائيل هدمت 953 مبنى فلسطينياً خلال 2022 وكالة الرأي الفلسطينية برعاية "الأعلى للرياضة"..نتائج اليوم الثاني من بطولة الشركات الرمضانية وكالة الرأي الفلسطينية "أنامل مبدعة" معرض للرسم في مدرسة عبد العزيز الرنتيسي بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني ينشر إرشادات هامة لأصحاب المطابخ الشعبية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين استمرار اقتحام الأقصى من قبل المستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية وكيل السياحة يبحث مع هيئة المطاعم والفنادق تصنيفات المنشآت السياحية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تفتتح مسجدي الرسالة والمصباح المنير وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تعقد سلسلة مجالس إفتاء بعنوان (بين السائل والفقيه)
أخبار » الأخبار الحكومية

"أنامل مبدعة" معرض للرسم في مدرسة عبد العزيز الرنتيسي بخان يونس

28 آذار / مارس 2023 08:21

"أنامل مبدعة" معرض للرسم في مدرسة عبد العزيز الرنتيسي بخان يونس

خانيونس- وكالة الرأي

افتتحت مدرسة الشهيد عبد العزيز الرنتيسي التابعة لمديرية خان يونس، معرضاً يضم عشرات اللوحات والرسومات الفنية والمشغولات اليدوية والتي صُنعت بمهارة ودقة عالية.

 وتعد هذه الأعمال هي جوهر معرض "أنامل مبدعة" للرسم ، وهي من المعارض التي تعكس تطور تدريس التربية الفنية في المدارس الحكومية 

 وينبهر الزائر حين يتجول في المعرض ويُشاهد زواياة ولوحاته الإبداعية مثل رسومات فلسطين والقدس وحق العودة وجمال الطبيعة ، إضافة إلى الأعمال المطرزة والفخارية وفنيات الفسيفساء المتقنة.

وقد تم رسم وتصميم هذه اللوحات وإعداد المعرض من قِبل معلمة التربية الفنية أ.عبير خفاجة وطالباتها، وإشراف مديرة المدرسة أ. محبوبة شعت، والمشرفة التربوية أ.رقية اللولو.

وقالت المعلمة عبير خفاجة :" هذا المعرض هو نتاج أعمالي الفنية وأعمال الطالبات وذلك ضمن منهاج التربية الفنية خلال العام الدراسي، حيث تمت حياكة المشغولات من خامات البيئة المتاحة.

وأضافت:" يسعى المعرض لتحقيق عدة أهداف منها: إبراز مشغولات الطالبات، وتشجيع مواهبهن، وتنمية التخييل والتفكير والروح الفنية والعمل الجماعي، وترسيخ القيم لديهن.

ويستمر المعرض حتى نهاية العام الدراسي حيث يستقبل الزوار من الطلبة والمجتمع المحلي.

يُشار إلى أن المعرض بجمالياته من النشاطات  النوعية التي تعكس تطور تدريس التربية الفنية في المدارس الحكومية بغزة.

 

 

337893935_184483481018285_8062174590206287487_n 337872447_2451037438385519_8505645827528184815_n 337994319_139009502455340_1264117369470354786_n 338172959_142155248798681_8699517964593835971_n 337995897_2455294137968897_8337650671676011640_n 337879906_1258026688143721_3274685111289343061_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟