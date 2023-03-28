برعاية "الأعلى للرياضة"..نتائج اليوم الثاني من بطولة الشركات الرمضانية

غزة- وكالة الرأي

تواصلت أحداث البطولة الرمضانية للشركات والمؤسسات لخماسيات كرة القدم، لليوم الثاني على التوالي، التي ينظمها ويرعاها المجلس الأعلى للرياضة، حيث أُقيمت مباريات المجموعة الثالثة والرابعة، وفي المباراة الأولى للمجموعة الثالثة فاز فيها فريق جودي للمفروشات إدارياً لتَغَيُّب فريق مركز الزمالك.

أما في المباراة الثانية لنفس المجموعة تألق فيها فريق المزيني للمفروشات على حساب فريق مستشفى حمد، حيث فاز فيها برباعيةٍ نظيفة أحرزها كُلٍّ من اللاعب محمود عارضة وأحمد حسن وعمرو المزيني وياسر القيسي.

في حين تَغَلَّبَ فريق شركة الخالدي على فريق نقابة المحامين بهدفين مقابل لا شيء أحرزها كُلٍّ من اللاعب محمد أبو ناجي وصائب أبو حشيش لحساب المجموعة الرابعة من البطولة.

ولذات المجموعة أيضاً وفي مباراةٍ نِدِّيةٍ تعادل فريق شركة القمة مع فريق معرض الجيش بثلاثةِ أهدافٍ لكُلٍّ منهما حيث سجل لشركة القمة اللاعب محمد أبو عودة هدفين ومحمد أبو ريالة هدف، وسجل لمعرض الجيش أنس الرواغ هدفين والهدف الثالث كان هدفاً ذاتياً. أدار اللقاءات تحكيمياً كُلٌّ من الكابتن أحمد الخطيب ومحمد النجار ومحمد الحواجري.