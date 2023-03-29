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أسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة اليوم

29 آذار / مارس 2023 09:31

غزة - وكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:

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