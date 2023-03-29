أسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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29 آذار / مارس 2023 09:31
غزة - وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:
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11:33مركز الفلك الدولي يوضح حول وجود خطأ في موعد أذان وصلاة الفجر
10:27عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
11:21اليمن يدين اقتحام المستوطنين الإسرائيلين لباحات المسجد الأقصى
11:16رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
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