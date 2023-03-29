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مدير عام المستشفيات يناقش مع الصليب الأحمر تطوير الخدمات الجراحية

29 آذار / مارس 2023 01:09

مدير عام المستشفيات يناقش مع الصليب الأحمر تطوير الخدمات الجراحية
مدير عام المستشفيات يناقش مع الصليب الأحمر تطوير الخدمات الجراحية

غزة- وكالة الرأي

ناقش د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات تطوير الخدمات الجراحية ، وذلك خلال لقائه صباح اليوم وفد من الصليب الأحمر الدولي، و بحضور مدراء ادارته ذوى العلاقة.

وتأتى هذه الزيارة في إطار دراسة وتقييم الخدمات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة وإمكانية العمل على تدعيمها وتطويرها من كافة الجوانب الانشائية والكوادر البشرية والمعدات الطبية.

وتطرق د.زقوت خلال اللقاء الى أولويات وزارة الصحة في تطوير خدمات الجراحة العامة و خدمات العظام و الإصابات و الحوادث و بعض التخصصات الأخرى، لافتا الى العديد من الاحتياجات في الكوادر البشرية والية ابتعاثها للخارج لصقل خبراتهم.

وبحث أليات وضع المعايير والأسس التنظيمية لضمان استمرارية تقديم الخدمة بجودة عالية.

وعقب اللقاء قام الوفد بجولة تفقدية الى مجمع الشفاء الطبي للاطلاع على المرحلة الأولى لقسم الطوارئ.

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