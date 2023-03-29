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لمتابعة الجودة والأسعار..

الزراعة والاقتصاد تنفذان جولة مشتركة على الأسواق

29 آذار / مارس 2023 01:17

الزراعة والاقتصاد تنفذان جولة مشتركة على الأسواق
الزراعة والاقتصاد تنفذان جولة مشتركة على الأسواق

غزة- وكالة الرأي
نفذت وزارتا الزراعة والأقتصاد والمباحث العامة والبلديات عدة جولات ميدانية مشتركة على الاسواق والمحال التجارية، وذلك ضمن خطتها لمتابعة الجودة الأسعار  لاسيما خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال الجولات تم متابعة المنتوجات السوقية من( لحوم طازجة ومجمدة وخضار ومعلبات وأسماك والخ) ومتابعة معايير النظافة والشروط الصحية ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية،  ومدى توفر هذه المنتوجات في الاسواق ومتابعة أسعارها والعمل على عدم احتكارها.

وتأتي هذه النشاطات المتتالية لمتابعة الاسواق والمحلات التجارية لضمان وصول السلع والمنتوجات الغذائية للمواطنين بصورة سليمة وصحية.

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