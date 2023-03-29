المباحث العامة تضبط 3923 قطعة مفرقعات شمال غزة

غزة - وكالة الرأي:

ضبطت دائرة المباحث العامة في الشرطة "قسم التحري" بمحافظة شمال غزة 3923 قطعة مفرقعات وألعاب نارية خطرة.

وأوضحت المباحث أنها ضبطت من خلال متابعتها للأسواق والمحال التجارية في محافظة شمال غزة، ثلاثة مروجي مفرقعات وأربعة محال تجارية كانت تبيع هذه المفرقعات.

وبينت المباحث أن عملية الضبط تأتي في ظل المتابعة المستمرة للحد من ظاهرة الألعاب والمفرقعات النارية، لما تشكله من خطر على حياة المواطنين وسلامتهم، مؤكدةً أنها تبذل كافة الجهود للحد منها.

وأشارت مباحث الشمال إلى أنها دونت محضر ضبط بالألعاب النارية المضبوطة، وأحالت المتهمين والمضبوطات لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.