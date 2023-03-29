الشرطة المجتمعية برفح تُنهـي عددًا من الخلافات المالية

غزة- وكالة الرأي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة رفح، خلال الاسبوع الماضي، 4 خلافات مالية، بين عدد من المواطنين، بلغت قيمتها الإجمالية 27 ألف دولار.

وبينت الشرطة المجتمعية أنها استقبلت 4 شكاوى محالة من النيابة العامة، متعلقة بخلافات مالية وقعت بين عدد من المواطنين، على معاملات تجارية.

وأفادت الشرطة المجتمعية أن أقسامها المنتشرة في المحافظة جمعوا أطراف الخلافات واستمعوا لأقوالهم ووضعوا الحلول وصولًا إلى اتفاق مرضي للجميع وثم تحرير تنازلات حسب الإجراءات القانونية المتبعة، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

يشار إلى أن الشرطة المجتمعية تعمل بشكل حثيث لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وحل جميع خلافاتهم وإشكالياتهم بالطرق الودية.