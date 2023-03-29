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وحدة شؤون القدس بالأوقاف تُحذّر من اقتحام المستوطنين للأقصى

29 آذار / مارس 2023 01:39

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غزة- وكالة الرأي

حذّرت وحدة شؤون القدس بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قُطعان المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الصهيوني، وإحضار قرابينهم الحيوانية، والتجمع على أبواب المسجد الأقصى المبارك مساء اليوم, مؤكدة على خطورة مثل هذه الخطوات تجاه الأقصى ومحاولات فرض تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

وقالت: "إن المسجد الأقصى وباحاته خط أحمر، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الاعتداءات على مقدساتنا، ومن خلفنا مقاومة تحمي القدس والأقصى، وتدافع عنه، ولن تسمح للاحتلال بالتفرّد بالقدس وأهلها ومسجدها الأقصى المبارك".

مضيفةً: "إن إصرار المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال على تطبيق مثل هذه القرارات يحمل أهدافًا خبيثة تسعى الحكومة الصهيونية إلى تحقيقها".

وطالبت الوحدة أبناء شعبنا الفلسطيني وجميع أهلنا في بيت المقدس والداخل بالوصول إلى المسجد الأقصى، والرباط، وتكثيف التواجد فيه، والقيام بمسيرات حاشدة ضد الإجراءات التي يتخذها الصهاينة وجماعات المستوطنين المتطرفة، وخاصة في ظل عيد الفصح المزعوم، ومحاولات ذبح القرابين التوراتية، كما طالبت بوضع حدّ لمثل هذه الإجراءات التعسفية.

ودعت وحدة شؤون القدس وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تغطية هذه الأحداث والانتهاكات للمقدسات؛ حتى تصل حقيقة هذه الانتهاكات إلى العالم أجمع، ونشطاء التواصل للتغريد على هاشتاق # الأقصى_يستغيث؛ لفضح جرائم هذا العدو وممارساته في المسجد الأقصى المبارك.

مطالبةً المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على وقف مثل هذه القرارات الخطيرة، وعدم التخلي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الشعب الفلسطيني، الذي ينشد السلام ويطلب الكرامة والحرية، والتخلص من سيطرة الاحتلال.

يُذكر أن ما يُسمى منظمات المعبد المتطرفة دعت خلال إعلان لها إلى التجمع على أبواب المسجد الأقصى عشية (عيد الفص) العبري المزعوم، الذي يوافق مساء يوم الأربعاء القادم 5-4-2023م، وإحضار حيوانات القربان؛ بهدف محاولة ذبحها ليلّا داخل المسجد الأقصى المبارك.

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