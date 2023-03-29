وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تمهل المتهم العزايزة عشرة أيام لتسليم نفسه وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية برفح تُنهـي عددًا من الخلافات المالية وكالة الرأي الفلسطينية افتتاح مبادرة ثقافية لتفعيل المسرح في الجامعات والكليات بغزة وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 3923 قطعة مفرقعات شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والاقتصاد تنفذان جولة مشتركة على الأسواق وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية تصدر تقريرها الإسبوعي وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يناقش مع الصليب الأحمر تطوير الخدمات الجراحية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2495) الأربعاء 29مارس 2023 وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تشرع بعقد الاختبارات التدريبية لطلبة الثانوية العامة
أخبار » الأخبار الحكومية

نظمتها وزارة التربية والتعليم

"هنا باقون" .. مسير كشفي في غزة بذكرى يوم الأرض

29 آذار / مارس 2023 01:40

جانب من المسير
جانب من المسير

غزة - وكالة الرأي:

نظمت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الأربعاء، مسيرًا كشفيًا مركزيًا بعنوان "هنا باقون" في ذكرى يوم الأرض.

وقال مدير التربية والتعليم غرب مدينة غزة حمدي الدلو: "إن الفعالية الكشفية تأتي احياءً لذكرى يوم الأرض الأليمة على كل قلب إنسان فلسطيني حينما قام الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة أرضنا".

وأضاف الدلو خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن المؤسسات التعليمية لها دور رئيسي في تعريف الجيل من الفتيان والفتيات بأرضه حتى يقوموا عاجلا أم أجلا بتحريرها وطرد الاحتلال منها.

من جهته، ذكر رئيس لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي أحمد أبو حلبية: "أن هذه الأرض المباركة من نهرها إلى بحرها ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش هي أرض فلسطينية وحق مبارك ومقدس لشعبنا الفلسطيني".

وأوضح أبو حلبية لـ "الرأي: "أن شعبنا لن يفرط بأرضه المباركة، وسيعمل بكل قوة على تحرير فلسطين من المحتل الغاصب".

بدوره، قال نقيب نقابة المعلمين خالد المزين: "إن المسير الكشفي دليل على رمزية هذا الجيل الذي سيفتح أبواب المسجد الأقصى عما قريب".

وبين المزين لـ "الرأي": "أن شعبنا بكل أجياله سائرون نحو تحرير المسجد الأقصى من الاحتلال".

17 16 15 14 11 12 13 10 8 9 6 7 5 3 2 4 1
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟