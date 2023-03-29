"هنا باقون" .. مسير كشفي في غزة بذكرى يوم الأرض

غزة - وكالة الرأي:

نظمت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الأربعاء، مسيرًا كشفيًا مركزيًا بعنوان "هنا باقون" في ذكرى يوم الأرض.

وقال مدير التربية والتعليم غرب مدينة غزة حمدي الدلو: "إن الفعالية الكشفية تأتي احياءً لذكرى يوم الأرض الأليمة على كل قلب إنسان فلسطيني حينما قام الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة أرضنا".

وأضاف الدلو خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن المؤسسات التعليمية لها دور رئيسي في تعريف الجيل من الفتيان والفتيات بأرضه حتى يقوموا عاجلا أم أجلا بتحريرها وطرد الاحتلال منها.

من جهته، ذكر رئيس لجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي أحمد أبو حلبية: "أن هذه الأرض المباركة من نهرها إلى بحرها ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش هي أرض فلسطينية وحق مبارك ومقدس لشعبنا الفلسطيني".

وأوضح أبو حلبية لـ "الرأي: "أن شعبنا لن يفرط بأرضه المباركة، وسيعمل بكل قوة على تحرير فلسطين من المحتل الغاصب".

بدوره، قال نقيب نقابة المعلمين خالد المزين: "إن المسير الكشفي دليل على رمزية هذا الجيل الذي سيفتح أبواب المسجد الأقصى عما قريب".

وبين المزين لـ "الرأي": "أن شعبنا بكل أجياله سائرون نحو تحرير المسجد الأقصى من الاحتلال".