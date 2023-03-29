العمل تفتح باب التسجيل لمشروع صيف آمن 2023

غزة - وكالة الرأي :

أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التسجيل لمشروع صيف آمن 2023 " الإنقاذ البحري" من تاريخ اليوم 29/03/2023م وحتى 4/04/2023م.

ويشترط في المتقدم لمشروع صيف آمن أن يكون متفرغاً بشكل كامل للعمل ضمن فرق الإنقاذ البحري طيلة فترة الصيف، وأن يكون عمره من 19 عاماً وحتى 40 عاماً.

ومن الشروط أيضاً أن تتوفر لديه إجازة (شهادة معتمدة) من الدفاع المدني، إضافة إلى الاستعداد الكامل للعمل في المكان الذي سيتم فرزه عليه، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار العملي الخاص بالمنقذين.

وتشير وزارة العمل إلى أنه سيتم اختيار فَرد أعزب واحد فقط من نفس الأسرة للتسجيل من خلال هذا الرابط. "اضغط هنا"