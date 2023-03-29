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التعليم تُناقش تطوير جائزة "التميز التقني" للعام 2023

29 آذار / مارس 2023 05:02

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05058

غزة – الرأي:

ناقشت وزارة التربية والتعليم تطوير جائزة التميز التقني للعام 2023 والمزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزارة بمشاركة أ. ممتاز الأغا مدير دائرة التطوير، وم. خلدون محمد مدير دائرة المشاريع، وأ. محمد نعيم رئيس قسم شؤون الكليات، وعدد من المختصين من الكليات والجامعات.

وتناول اللقاء تطوير الجائزة من حيث مجالات المسابقة ومعايير الأعمال المشاركة والتحكيم.
يشار إلى أن الجائزة تنفذها الوزارة بشكل سنوي وتهدف إلى تعزيز التوجه نحو التعليم التقني في المجتمع الفلسطيني، ودعم وتشجيع الطلبة المتميزين في هذا المجال، وتسويق الإبداعات والمشاريع الطلابية في سوق العمل الفلسطيني.

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