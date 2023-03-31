بلدية وادي غزة تنظم فعالية لإحياء ذكرى يوم الأرض

غزة- وكالة الرأي

نظمت بلدية وادي غزة بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض الذي يوافق 30 مارس/ آذار من ‏كل عام وذلك بحضور رئيس البلدية الأستاذ جبر أبو حجير بمشاركة وكيل الوازرة د. أيمن اليازوري وقيادات من فصائل العمل ‏الوطني والإسلامي، ورجال الإصلاح، إضافة الى لفيف من المزارعين وطلبة ‏المدارس.

حيث شهدت الفعالية زراعة أشجار الزيتون شرق بلدة وادي غزة ‏ وبالقرب من السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة،

بدوره، ألقى أ. جبر أبو حجير كلمة خلال الاحتفال شدد فيها على ضرورة مشاركة كل ‏أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم بفعاليات لإحياء ذكرى يوم الأرض؛ ‏ليؤكدوا حقنا الثابت في أرضنا وقدسنا ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلنوا أن هذا الكيان ‏الغاصب والسارق للأرض والوطن والديار لا شرعية له على ذرة تراب من أرضنا ‏الطاهرة.

