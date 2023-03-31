بلدية وادي غزة تنظم فعالية لإحياء ذكرى يوم الأرض

غزة- وكالة الرأي
نظمت بلدية وادي غزة بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض الذي يوافق 30 مارس/ آذار من كل عام وذلك بحضور رئيس البلدية الأستاذ جبر أبو حجير بمشاركة وكيل الوازرة د. أيمن اليازوري وقيادات من فصائل العمل الوطني والإسلامي، ورجال الإصلاح، إضافة الى لفيف من المزارعين وطلبة المدارس.
حيث شهدت الفعالية زراعة أشجار الزيتون شرق بلدة وادي غزة وبالقرب من السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة،
بدوره، ألقى أ. جبر أبو حجير كلمة خلال الاحتفال شدد فيها على ضرورة مشاركة كل أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم بفعاليات لإحياء ذكرى يوم الأرض؛ ليؤكدوا حقنا الثابت في أرضنا وقدسنا ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلنوا أن هذا الكيان الغاصب والسارق للأرض والوطن والديار لا شرعية له على ذرة تراب من أرضنا الطاهرة.