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بلدية وادي غزة تنظم فعالية لإحياء ذكرى يوم الأرض

31 آذار / مارس 2023 01:42

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غزة- وكالة الرأي 
 نظمت بلدية وادي غزة بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض الذي يوافق 30 مارس/ آذار من ‏كل عام وذلك بحضور رئيس البلدية الأستاذ جبر أبو حجير بمشاركة وكيل الوازرة د. أيمن اليازوري وقيادات من فصائل العمل ‏الوطني والإسلامي، ورجال الإصلاح، إضافة الى لفيف من المزارعين وطلبة ‏المدارس.
حيث شهدت الفعالية زراعة أشجار الزيتون شرق بلدة وادي غزة ‏ وبالقرب من السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة،
بدوره، ألقى أ. جبر أبو حجير كلمة خلال الاحتفال شدد فيها على ضرورة مشاركة كل ‏أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم بفعاليات لإحياء ذكرى يوم الأرض؛ ‏ليؤكدوا حقنا الثابت في أرضنا وقدسنا ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلنوا أن هذا الكيان ‏الغاصب والسارق للأرض والوطن والديار لا شرعية له على ذرة تراب من أرضنا ‏الطاهرة.
 

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