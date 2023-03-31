بلدية جباليا النزلة تحيي الذكرى الـ 47 ليوم الأرض

غزة-الرأي:

نظمت بلدية جباليا النزلة، صباح اليوم الخميس، وقفة بمناسبة الذكرى الـ 47 ليوم الأرض، الذي يحييه الفلسطينيون في 30 مارس/آذار من كل عام.

وشارك في الوقفة رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار، ومدير المنطقة الشمالية لدى وزارة الحكم المحلي م. نادر الضبة، وأعضاء المجلس البلدي وموظفو الدوائر والأقسام في البلدية.

ووجه رئيس البلدية م. مازن النجار التحية لكل أبناء الشعب الفلسطيني الذين يؤكدون تمسكهم بجذوة النضال والمقاومة حتى التحرير.

وأكد أن إحياء يوم الأرض يجدد روح الوطنية في نفس كل فلسطيني حر، مشددًا على ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية حتى يتمكن الفلسطينيون من مقارعة المحتل الصهيوني ودحره عن كامل الأرض.

من جهته، قال مدير المنطقة الشمالية لدى وزارة الحكم المحلي م. نادر الضبة: "إن الفلسطينيين يحيون يوم الأرض في 30 مارس/آذار من كل عام ليؤكدوا لكل أحرار العالم حق الفلسطيني بأرضه.

ودعا الضبة إلى تظافر الجهود لإيصال الصوت الفلسطيني عالميًا، لتحقيق الحلم بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين إلى أرضهم وتحرير الأسرى والمسرى من دنس الاحتلال.

يذكر أن الفلسطينيين يحيون ذكرى يوم الأرض في كل أماكن التواجد حول العالم، الذي تعود أحداثه لآذار 1976 بعد أن صادرت سلطات الاحتلال آلاف الدّونمات من أراضي الفلسطينيين وقد عم اضراب عام ومسيرات واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين فيما اعتقلت قوات الاحتلال مئات آخرين.