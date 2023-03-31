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بلدية خزاعة تحيي يوم الأرض 30 اذار

31 آذار / مارس 2023 05:04

بلدية خزاعة تحيي يوم الأرض 30 اذار
بلدية خزاعة تحيي يوم الأرض 30 اذار

غزة-الرأي:

نفذت بلدية خزاعة صباح اليوم ، فعالية إحياء ذكرى يوم الأرض 30 اذار في بلدة خزاعة.

وقد حضر الفعالية رئيس البلدية م . عمر أبو ريدة وأعضاء وموظفي بلدية خزاعة ، وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من المجتمع المحلي .

وتأتي هذه الفعالية تأكيداً على أننا متمسكون بحق العودة وأنه لا بديل عن العودة إلى أرضنا المحتلة طال الزمان أو قصر.

حيث تم زراعة أشجار زيتون وتركيب يافظة مسافة المدن الموجودة في الداخل المحتل أمام مقر البلدية .

هذا وقدم رئيس البلدية م.. عمر أبو ريدة خلال الوقفة شكره الجزيل لكل المشاركين بهذه الفعالية، تخليداً ليوم الأرض 30 اذار ، وأعلن عن بشرى ساره لاهلنا في بلدة خزاعة.
 

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