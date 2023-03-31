الذكرى الـ 47.. بلدية خان يونس تنظم وقفة بذكرى يوم الأرض

غزة-الرأي:

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وقفة في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني والذي يصادف (30) من آذار/ مارس بعنوان "أرضنا عنوان هويتنا"، تأتي الوقفة ضمن جهود البلدية لإحياء المناسبات الوطنية.

وشارك في الوقفة التي أقيمت في ساحة البلدية رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، وممثلو القوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المحلي، ولجان الأحياء، والمخاتير، ورجال الإصلاح، والوجهاء، والكشافة المدرسية، وطلبة المدارس، ورياض الأطفال.

وخلال كلمته أكد د. البطة على حرص بلدية خان يونس على إحياء كافات المناسبات الوطنية والتي تؤكد على تمسكنا بالثوابت وحقنا في العودة إلى أراضينا التي هجرنا منها عنوةّ وظلمًا، داعيًا كافة الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية إلى الوحدة الوطنية، مشيرًا أن ذكرى يوم الأرض تتزامن مع الظروف الصعبة التي يعيشها أبنا شعبنا في الضفة المحتلة من حصار ومضايقات وتهويد ومصادرة الأراضي وتجريفها.

بدوره أوضح ممثل القوى الوطنية أ. عماد السنوار أن العدو الصهيوني اليوم بات بانحصار وزوال، مضيفًا أن ذكرى (47) ليوم الأرض اليوم ليست كالأمس، فالآن شعبنا الفلسطيني وكافة القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية أقرب إلى الوثبة الكبرى التي نقتلع فيها الاحتلال، ونعود إلى أرضنا ومقدساتنا.