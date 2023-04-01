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"محيسن": إحياء يوم الأرض انتصار للوعي الفلسطيني

01 نيسان / أبريل 2023 12:33

محيسن
محيسن

غزة- وكالة الراي 
 أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن أن احياء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات سنويًا ذكرى يوم الأرض يُعد دليلًا واضحًا على انتصار الوعي الفلسطيني ضد محاولات الاحتلال لفرض الأمر الواقع.
 جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح مبادرة لإحياء يوم الأرض نفذتها مجموعة القدس الكشفية، تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة والمركز الثقافي الماليزي، وضمن مشروع المبادرات الشبابية.
 وقال محيسن: "يوم الأرض يعبر عن تمسك الشعب الفلسطيني بهويته الوطنية وحقوقه وثوابته، ووقوفه في وجه الاحتلال وممارساته وجرائمه والسياسات العنصرية التي يتبعها".
 وأضاف: "ستبقى نضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته واستبساله في الدفاع عن أرضه ومقدساته وحقوقه محفورة في الذاكرة لتبقى نبراسًا للأجيال لمواصلة الطريق نحو التحرير والحرية".
وتخلل الفعالية افتتاح معرض للتراث الوطني الفلسطيني، وعروض لفرق الكشافة، وزراعة شتلات زراعية، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد على تمسكهم بأرض أباءهم وأجدادهم.
 

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