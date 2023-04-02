كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف تنظّم وقفة طلابية بمناسبة يوم الأرض

غزة - وكالة الرأي :

نظّمت كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية -فرع الوسطى- وقفة طلابية بمناسبة يوم الأرض، بحضور عضو المجلس التشريعي أ. هدى نعيم، وعميد الكلية د. عبد الله أبو عليان، ونائبيه، وممثل عن التوجيه السياسي والمعنوي أ. حسام مصلح، ولفيف من طلبة الكلية.

وفي كلمة له أكّد أبو عليان على أهمية الاحتفال بيوم الأرض، وغرس الانتماء لها في نفوس الأجيال، ورفض جميع محاولات التهويد وسياسة الأمر الواقع التي تحاول حكومة الاحتلال تمريرها من خلال توسيع المستوطنات على أرضنا المحتلة.

من جهتها أشادت النائب نعيم بجهود كلية الدعوة بالأوقاف المبذولة في التأكيد على أحقيتنا في الأرض، منوهةً بأن المقاومة تعرف طريقها جيدًا للدفاع عن أرضنا بشتى الوسائل الممكنة والمتاحة حتى استرداد الأرض من دنس الاحتلال.

من جانبه أشار علوان إلى أن مشاركته في الوقفة جاءت للتأكيد على التمسك بالأرض، وتحرير الوطن من براثن العدو، وبطلان جميع سياسات الاحتلال الظالمة تجاه أرضنا وشعبنا.