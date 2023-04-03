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الدعليس ومدوخ يتسلّمان النسخة الأولى من الأطلس البيئي

03 نيسان / أبريل 2023 10:59

جانب من تسليم النسخة
جانب من تسليم النسخة

غزة - وكالة الرأي:

سلّم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يوسف إبراهيم النسخة الأولى من الأطلس البيئي 2023 لرئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس ولأمين عام مجلس الوزراء سهيل مدوخ.

وقال إبراهيم، إنه تم انتاج الأطلس البيئي بواسطة فريق من الخبراء والمختصين بنظم المعلومات الجغرافية ومصادر المياه.

بدوره، ذكر مدير مشروع الأطلس البيئي محمد النجار، أن الأطلس يمثل انتاجا انجازا وطنيا ومكسبا للشعب الفلسطيني.

وأوضح النجار، أن أهمية الأطلس تكمن في كونه مرجعا قيما لمختصي ومهندسي قطاعي المياه والبيئة وباحثي الجغرافيا وتخصصات العلوم الانسانية يستفاد فمنه في معظم التطبيقات العملية الهندسية/ كما ويعتبر إضافة للباحثين والأكاديميين وصناع القرار سواء مكانيا او زمانيا، بالإضافة أنه يصور ويعكس الواقع المناخي والبيئي لقطاع غزة، ويحتوي على خرائط فلسطين قبل الاحتلال.

من جهتهما، أثنى الدعليس ومدوخ، على الجهود التي بذلت في إنتاج الأطلس البيئي، معبرين عن إعجابهما الكبير به، آملين أنه يتم في نهاية العام إنتاج الخريطة التفاعلية.

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