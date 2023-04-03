ثابت يُكرّم الحاصل على المركز الأول ببرنامج التعاون الدولي

غزة- وكالة الرأي

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت الأستاذ خالد الجرجاوي رئيس قسم النشاطات الطلابية في التعليم العالي بالوزارة وذلك لحصوله على المركز الأول في برنامج التأهيل والتعاون الدولي والدبلوماسي على مستوى الوزارات الحكومية بقطاع غزة.

وشارك في لقاء التكريم الذي تم في مقر الوزارة مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، حيث قدّم ثابت التهنئة للأستاذ الجرجاوي على نجاحه في هذا المجال لافتاً إلى أن الوزارة تثمن دور جميع الموظفين المتميزين.

من جهته عبّر الجرجاوي عن شكرة وتقديره للدكتور زياد ثابت على هذا التكريم، وتشجيع الموظفين المتميزين، موضحاً أنه سيوظف ما استفاد من مهارات ومعارف لخدمة الوزارة والعملية التعليمية.

يشار إلى أن برنامج التأهيل في التعاون الدولي والدبلوماسي نظمته وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا، واستمر مدة عام كامل بواقع 200 ساعة تدريبية واستهدف 24 موظفاً من المؤسسات الحكومية الفلسطينية.

وهدف البرنامج لتأهيل وتدريب الموظفين في مجال الدبلوماسية وخدمة القضية الفلسطينية حيث كان التدريب باللغتين الإنجليزية والعربية واشتمل على عدة مجالات في السياسة والدبلوماسية والتفاوض والإعلام وتسويق المشاريع ومخاطبة العالم وإدارة الأزمات وغيرها من الموضوعات.