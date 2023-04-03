وكالة الرأي الفلسطينية "كل يوم ختمة" .. حلقات قرآنية تزيّن مدارس الثانوية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن عن منح دراسية في تايلاند ورومانيا وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفّذ مجلسًا علميًّا بعنوان (فقه أحاديث الصَّوم ) وكالة الرأي الفلسطينية ثابت يُكرّم الحاصل على المركز الأول ببرنامج التعاون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يُكرّم الطالبات الحافظات للقرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة ينفذ مسابقة "نحو القمة" لطلبة الصف الثالث وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة بمعبر رفح تضبط مبلغاً مالياً مزوراً وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد موظفي أونروا لـ "الرأي": إضراب شامل بكافة المؤسسات الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية كتائب القسام تستهدف طيران الاحتلال جنوب القطاع وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تبحث تعزيز التعاون مع المباحث السياحية
أخبار » الأخبار الحكومية

ثابت يُكرّم الحاصل على المركز الأول ببرنامج التعاون الدولي

03 نيسان / أبريل 2023 01:47

ثابت يُكرّم خالد الجرجاوي لحصوله على المركز الأول ببرنامج التعاون الدولي
ثابت يُكرّم خالد الجرجاوي لحصوله على المركز الأول ببرنامج التعاون الدولي

غزة- وكالة الرأي

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت الأستاذ خالد الجرجاوي رئيس قسم النشاطات الطلابية في التعليم العالي بالوزارة وذلك لحصوله على المركز الأول في برنامج التأهيل والتعاون الدولي والدبلوماسي على مستوى الوزارات الحكومية بقطاع غزة.

وشارك في لقاء التكريم الذي تم في مقر الوزارة مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، حيث قدّم ثابت التهنئة للأستاذ الجرجاوي على نجاحه في هذا المجال لافتاً إلى أن الوزارة تثمن دور جميع الموظفين المتميزين.

من جهته عبّر الجرجاوي عن شكرة  وتقديره للدكتور زياد ثابت على هذا التكريم، وتشجيع الموظفين المتميزين، موضحاً أنه سيوظف ما استفاد من مهارات ومعارف  لخدمة الوزارة والعملية التعليمية.

يشار إلى أن برنامج التأهيل في التعاون الدولي والدبلوماسي نظمته وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا، واستمر مدة عام كامل بواقع 200 ساعة تدريبية واستهدف 24 موظفاً من المؤسسات الحكومية الفلسطينية.

وهدف البرنامج لتأهيل وتدريب الموظفين في مجال الدبلوماسية وخدمة القضية الفلسطينية حيث كان التدريب باللغتين الإنجليزية والعربية واشتمل على عدة مجالات في السياسة والدبلوماسية والتفاوض والإعلام وتسويق المشاريع ومخاطبة العالم وإدارة الأزمات وغيرها من الموضوعات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟