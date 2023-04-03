بلدية غزة والإغاثة الفرنسية تبحثان سبل التعاون بالحفاظ على الآثار

غزة- وكالة الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من مؤسسة الإغاثة الأولية الدولية الفرنسية، سبل التعاون في مجال الحفاظ على المباني والآثار القديمة ، وسبل تنفيذ مشاريع في البلدة القديمة للمدينة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية في ميدان فلسطين وسط المدينة، حضره مساعد المدير العام لشئون التنظيم والتخطيط م. عماد عوض، ومدير نظم المعلومات الجغرافية م. أيمن أبو شعبان، ومنسق وحدة التعاون الدولي م. محمد الشقرا، وخبير الآثار والترميم " رونيه آلتغ " ، ومدير مكتب الوكالة في غزة جهاد أبو حسان.

وأطلع رئيس البلدية وفد الوكالة على جهود البلدية والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وأكد أهمية الحفاظ على الأماكن الأثرية في المدينة والبلدة القديمة.

بدوره، شكر الوفد بلدية غزة والمجلس البلدي على جهودهم في خدمة المدينة والحفاظ على الأماكن الأثرية فيها، وأكد أهمية التعاون مع البلدية في الحفاظ على تاريخ وأثار المدينة .

واتفقا على تعزيز التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مشاريع تحافظ على الآثار القديمة في المدينة.