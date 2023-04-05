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الأوقاف والعدل تنددان باقتحام المسجد الأقصى

05 نيسان / أبريل 2023 03:08

غزة - وكالة الرأي :

ندّدت وزارتا العدل والأوقاف والشؤون الدينية اليوم باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين وضربهم وسحلهم والتسبب بحريق مساء أمس في المسجد القبلي، داعيتين إلى وقف كل الاعتداءات بشكل فوري.

وأكّدت الوزارتان أن هذه الاعتداءات هي خرق صارخ لجميع القوانين والاتفاقات الدولية، مع ضرورة أن يقف المجتمع الدولي وقفة واضحة أمام هذه الاعتداءات، ووقف ما يسمى بذبح القرابين، وإخراج المستوطنين الذين يقتحمون المسجد في ظل حماية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الإسرائيلية الخاصة.

وشدّدتا على أن ما يسمى بذبح القرابين يعدّ استفزازًا لمشاعر جميع المسلمين، ويأتي ضمن إجراءات الاحتلال في تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وسياسة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وأكّدت الوزارتان أنها سياسة مرفوضة، وسيقف الشعب الفلسطيني سدًّا منيعًا أمامها، ولن يُسمح بتمريرها.

وحمّلت الوزارتان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف والمصلين، محذّرتان من تداعيات هذه الاقتحامات، أو القيام بذبح القرابين داخل باحات المسجد الذي هو وقف إسلامي خالص.

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