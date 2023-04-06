السياحة تقدم خدمة الإرشاد لـ 11482 زائراً للمواقع الأثرية منذ بداية 2023

غزة- وكالة الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار أنها استقبلت11482 زائراً للمواقع الأثرية في قطاع غزة خلال الشهور الثلاثة المنصرمة لهذا العام في سعيها المتواصل لنشر الوعي بفلسطين وتاريخها.

وبين مدير عام الإدارة العامة للآثار والتراث الثقافي د جمال أبوريدة أن الوزارة استقبلت الزوار بشتى فئاتهم ما بين وفود أجنبيه كوفد الاتحاد الأوروبي في زيارته للكنيسة البيزنطية وجهات رسمية محلية كالهيئة العامة للشباب والثقافة ومؤسسات تعليمية ومجتمعية، وقدمت لهم شرحاً عن المعالم الأثرية في غزة.

يذكر أن تقرير وزارة السياحة والآثار للعام الماضي أظهر استقبال الوزارة لأُكثر من 70 ألف زائر بواقع 200 كل يوم في دلالة واضحة على جهد الوزارة في تقديم خدماتها الإرشادية للفئات المختلفة.