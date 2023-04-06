وكالة الرأي الفلسطينية مختصون يوصون بنشر الوعي المعلوماتي لمحاربة الشائعات عبر الإعلام الرقمي وكالة الرأي الفلسطينية داخلية شمال غزة تُنجز قرابة 8 آلاف معاملة خلال مارس وكالة الرأي الفلسطينية دعوات لهبة شعبية كبرى في موريتانيا نصرة للمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون الأجانب " تُصدر 3716 وثيقة في الرُبع الأول لـ 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الأردن .. 262 حالة طلاق في الأسبوع الأول من رمضان وكالة الرأي الفلسطينية "توثيق" تطالب بفضح الاحتلال دولياً وتقديمه للمحاكمة وكالة الرأي الفلسطينية " تكية عباد الرحمن" توزع عشرات الوجبات على الأسر المتعففة يوميًا وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تقدم خدمة الإرشاد لـ 11482 زائراً للمواقع الأثرية منذ بداية 2023 وكالة الرأي الفلسطينية القناة 12 تزعم: صواريخ القسام (أرض- جو) محلية الصنع بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تستحدث عدة خدمات بمستشفياتها منذ بداية العام 2023
أخبار » الأخبار الحكومية

السياحة تقدم خدمة الإرشاد لـ 11482 زائراً للمواقع الأثرية منذ بداية 2023

06 نيسان / أبريل 2023 12:30

السياحة تقدم خدمة الإرشاد لـ 11482 زائراً للمواقع الأثرية منذ بداية 2023
السياحة تقدم خدمة الإرشاد لـ 11482 زائراً للمواقع الأثرية منذ بداية 2023

غزة- وكالة الرأي
أكدت وزارة السياحة والآثار أنها استقبلت11482 زائراً للمواقع الأثرية في قطاع غزة خلال الشهور الثلاثة المنصرمة لهذا العام في سعيها المتواصل لنشر الوعي بفلسطين وتاريخها.

وبين مدير عام الإدارة العامة للآثار والتراث الثقافي د جمال أبوريدة أن الوزارة استقبلت الزوار بشتى فئاتهم ما بين وفود أجنبيه كوفد الاتحاد الأوروبي في زيارته للكنيسة البيزنطية وجهات رسمية محلية كالهيئة العامة للشباب والثقافة ومؤسسات تعليمية ومجتمعية، وقدمت لهم شرحاً عن المعالم الأثرية في غزة.

يذكر أن تقرير وزارة السياحة والآثار للعام الماضي أظهر استقبال الوزارة لأُكثر من 70 ألف زائر بواقع 200 كل يوم في دلالة واضحة على جهد الوزارة في تقديم خدماتها الإرشادية للفئات المختلفة.

السياحة تقدم خدمة الإرشاد لـ 11482 زائراً للمواقع الأثرية منذ بداية 2023 339917121_973890063961745_8757074504323195229_n 340153021_948230646203093_7748406250150111768_n 340094504_221528537226048_5280192701761624742_n 340116779_1768645273531138_5587016936182525937_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟