المدهون يدعو لتكثيف الدعم والإسناد للأسرى

غزة- الرأي:

شارك وكيل وزارة الأسرى والمحررين أ. بهاء الدين المدهون بالمؤتمر الصحفي الوطني الذي نظمته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في مجال الأسرى صباح اليوم الخميس أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة.

ودعا المدهون أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده وأحرار العالم إلى المشاركة والتفاعل مع الفعاليات والأنشطة التي ستقام هذا العام والتي ستكون متنوعة على عدة مستويات منها الإعلامية والميدانية والثقافية والقانونية.

وطالب المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بضرورة الخروج عنها عن صمتها والتحرك بشكل عاجل لإنقاذ حياة الأسيرين وليد دقو وخضر عدنان، مؤكدا أن ما يتعرضون له هو سياسة ممنهجة من قبل إدارة السجون لقتلهم وتصفيتهم.