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بلدية غزة تبحث الخطة المرورية البديلة لتوسعة مفترق الشجاعية

08 نيسان / أبريل 2023 12:09

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غزة- وكالة الراي 

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع اللجنة التطويرية الخاصة بمشروع توسعة منطقة مفترق الشجاعية، الخطة المرورية البديلة خلال مرحلة تنفيذ المشروع بهدف توفير مسارات بديلة خلال مرحلة تنفيذ المشروع .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس في ميدان فلسطين، حضره إلى جانب رئيس البلدية عضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، ومدير وحدة التخطيط والاستثمار م. ماهر سالم، ومساعد مدير عام البلدية لشؤون التنظيم والتخطيط م. عماد عوض، ومدير التخطيط الحضري م. مهند الصفدي، ورئيس قسم الهندسة المرورية م. سامي الشياح.

وناقش الحضور تفاصيل المشروع، وأهميته، وأهدافه، وأهم المشاكل المتوقع أن يساهم في حلها، والمخططات والمقترحات اللازمة للمشروع، وسبل وضع خطة مرورية تساهم في تسهيل حركة السير في المنطقة خلال مرحلة تنفيذ المشروع. .

واتفق المشاركون على تحديد خطة مرورية بديلة خلال مرحلة التنفيذ سيتم نشرها وتطبيقها قبل البدء في تنفيذ المشروع  بالتعاون مع إدارة المرور والنجدة في الشرطة . 

يذكر أن مفترق الشجاعية من المفترقات الحيوية والرئيسة في المدينة وهو يربط بين شوارع صلاح الدين وبغداد والوحدة، ويشهد حركة مرورية كثيفة طيلة ساعات اليوم لاسيما في ساعات الصباح والمساء.

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