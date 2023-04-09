صينية تثير الفضول بنشر صور بيضة مسلوقة عمرها 20 عاماً

أذهلت امرأة صينية مستخدمي الإنترنت بنشر صور بيضة مسلوقة منذ 20 عامًا كانت قد احتفظت بها عندما كانت صغيرة ثم نسيتها. حيث تحجرت وبدت مثل الياقوت.

ونشرت المرأة التي تُدعى "فو"، صورًا للبيضة المتحجرة على منصة وسائل التواصل الاجتماعي الصينية دوبان، حيث جذبت انتباه مستخدمي الموقع بسرعة وانتشرت على نطاق واسع. لم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ وسائل الإعلام الرئيسية في الاتصال بها بشأن البيضة الفريدة من نوعها والرغبة في معرفة قصتها.

وعلى ما يبدو، اشترتها والدتها لها منذ 20 عامًا، عندما كانت لا تزال في المدرسة الابتدائية، قامت والدتها بسلق البيضة لتتناولها وهي في المدرسة، ولكن بعد أن خزنتها في الجيب الجانبي لحقيبة ظهرها، نسيتها لمدة ثلاثة أيام، لذا لم تأكلها، لكنها لم ترغب أيضًا في التخلص من البيضة، لذا وضعتها فوق الثلاجة ونسيت أمرها تمامًا لمدة شهرين.

وعندما عثرت والدة المرأة على البيضة مرة أخرى، كان لونها قد تغير بالفعل إلى اللون الأحمر الداكن، لذلك قررت الاحتفاظ بها في صندوق مجوهرات صغير بدلاً من التخلص منها. مع مرور السنين، انتقلت فو من منزل والديها ونسيت أمر البيضة المحفوظة، لكن والدتها عثرت عليها مؤخرًا أثناء التنظيف وعرضتها عليها. لم يقتصر الأمر على تحجر البيضة فحسب، بل أصبح لديها الآن ملمس ناعم مثل كرة بلاستيكية، مع وجود شقوق دقيقة في كل مكان.

وتركت صور البيضة التي يبلغ عمرها عقودًا انطباع كبير على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. أطلق عليها البعض اسم "بيضة فرعون"، بينما تساءل آخرون عن سبب عدم تعفنها طوال هذا الوقت. لم يكن لدى السيدة فو جميع الإجابات، لكنها قالت إن الأمر قد يكون له علاقة بظروف الشتاء الباردة والجافة في المنطقة التي نشأت فيها. الخبراء لم يؤكدوا نظريتها بعد.