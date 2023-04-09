فلسطين تشارك في بطولة آسيا للجودو في الكويت نيسان الجاري

أعلن الاتحاد الفلسطيني للجودو ان فلسطين ستكون حاضرة ومشاركة بفعالية في بطولة اسيا للمتقدمين المقررة في دولة الكويت 27 نيسان الجاري "عقب أجازة عيد الفطر مباشرة"، بوفد رسمي يمثله ثلاث لاعبين ومدرب ورئيس الاتحاد جهاد عويضة الذي سيحضر اجتماع الجمعية العمومية الاسيوية .

وقال عويضة لوكالة "بال سبورت" ان البطولة ستقام في الكويت بمشاركة عدد كبير من الدول الاسيوية ومنها دولة فلسطين التي ستشارك بثلاثة لاعبين اثنان منهم معسكران في الجمهورية الجزائرية الشقيقة منذ شهر ونصف الشهر وهما الفلسطينيان نادر مشه ومؤيد ذويب اللذان سيغادران الجزائر نحو الكويت مباشرة للمشاركة بالبطولة الاسيوية التي تسبق بطولة العالم، فيما سيلتحق بهم اللاعب القادم من الشتات الفلسطيني من سوريا فارس بدوي والمدرب القدير رائد ذويب.

وأوضح عويضة، أن الاتحاد الآسيوي سيعقد اجتماع الجمعية العمومية على هامش البطولة وستجري انتخابات الاتحاد الآسيوي، مبينا أنه ينوي ترشيح نفسه لمنصب أداري في الاتحاد الآسيوي.

وفي سياق متصل، وجه جهاد عويضة الشكر الجزيل للاتحاد الجزائري ورئيسه ياسين سيليني على ما قدموه للجانب الفلسطيني من خلال المعسكر التدريبي المكثف والطويل للاعبان مشة وذويب والذي أنطلق منذ مطلع آذار الماضي وما زال متواصلا في الجزائر العاصمة.