بلدية غزة ومؤسسة هولندية وجمعية الخريجات تبحثان التعاون

غزة-وكالة الراي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع وفد من مؤسسة " Trust I " الهولندية وجمعية الخريجات الجامعيات، سبل التعاون في مجال تقليل كمية النفايات والاستفادة منها من خلال إعادة تدويرها وتعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية فرز النفايات من المصدر .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية ، حضره مديرة الجمعية وداد الصوراني، ورئيس مؤسسة " I Trust " م. جوليان ريسنج والوفد المرافق له.

وناقش الطرفان سبل زيادة نشر التوعية بين أفراد المجتمع في مجال فرز النفايات وإعادة تدويرها والاستفادة من مركبات النفايات في مجالات مختلفة، وسبل دعم مبادرات مجتمعية تساهم في تعزيز الوعي في مجال فرز النفايات والاستفادة منها .

وأطلع رئيس البلدية الوفد على رؤية البلدية في عملية تقليل النفايات الصلبة من خلال فرزها وإعادة تدويرها وكيفية إداراتها عملية فرز النفايات بشكل كامل، وكيفية اشراك القطاع الخاص في تنفيذها، إلى جانب اطلاعهم على عملية التطوير والتحسين لأنظمة جمع وترحيل النفايات في المدينة.

بدوره؛ أكد الوفد أهمية التعاون مع البلدية لتقليل كمية النفايات وتحسين الأوضاع الصحية والبيئة من خلال فرز النفايات والاستفادة منها.

وكانت بلدية غزة قد أطلقت عام 2023 عاماً لتقليل كمية النفايات الصلبة والاستفادة منها من خلال فرزها وإعادة تدويرها، وتعزيز الوضع الصحي والبيئي في المدينة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة في منطقة "كورنيش غزة نظيف" من أجل الحفاظ على نظافة الواجهة البحرية وتحقيق شراكة مجتمعية .