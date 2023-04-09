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تحتوي على العديد من القيم الإسلامية والفيديوهات التفاعلية

المعلمة نور النبيه تطلق المكتبة القيمية الرقمية

09 نيسان / أبريل 2023 01:29

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غزة- وكالة الرأي 
 أطلقت أ. نور اياد النبيه من مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة مديرية التربية والتعليم شرق غزة مكتبتها الرقمية القيمية حيث تحتوي المكتبة على العديد من القيم الإسلامية التي تعرض من خلال قصص مختلفة كما وتحتوي أيضًا المكتبة على فيديوهات تفاعلية وأناشيد وألعاب الكترونية تمت برمجتها خصيصاً للمكتبة القيمية ، وذلك حرصاً منها على غرس القيم الإسلامية في نفوس الطلبة وتشجيعهم على القراءة.

وأوضحت أ. النبيه أن الهدف من إطلاق هذه المكتبة غرس القيم الإسلامية لدى الطلبة وتعويدهم على القراءة في كل وقت متاح بالإضافة الى تعويدهم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والترفيه عنهم من خلال الألعاب التفاعلية وتابعت أ. النبيه أن المكتبة تم اطلاقها كبديل عن المحتوى الذي يشاهده الأطفال عبر الانترنت والذي يكون أغلبه بلا فائدة.

وأما عن طبيعة المكتبة الرقمية القيمية بينت أ. النبيه أن المكتبة رقمية الكترونية تزود الطفل ببعض القصص التي تغرس فيه القيم الإسلامية بطريقة شيقة وممتعة مبينة أن المكتبة تخدم الأطفال أقل من "12" سنة .

وحول مميزات المكتبة أكدت النبيه أن المكتبة تحتوي على العديد من القصص حيث أن لكل قصة فيديو تفاعلي وأنشودة ولعبة تحتوي على نشاطين كما أنها سهلة التصفح حيث أن الوصول اليها يتطلب فقط الضغط على الرابط منوهة انه سيتم عمل تطبيق خاص بها لاحقاً هذا بالإضافة الى احتوائها على الكثير من الأيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة و تابعت أ. النبيه أنه سيكون هناك جزء من المكتبة للتعلم الممتع لمهارات اللغة العربية و الرياضيات و ستكون أيضا هناك مسابقة لأعراس القراءة على مستوى مدارس مديرية شرق غزة من خلال اعداد ملف انجاز الكتروني أو ورقي للقصص و سيتم عمل تقييم الطلبة المشاركين.

وعن الواجهات الصعوبات التي واجهتها في انجاز المكتبة أوضحت أ. النبيه أنه واجهتها صعوبة في عمل الألعاب التفاعلية حيث قامت بالاستعانة ببعض المتخصصين , وتأمل أ. النبيه من خلال مكتبتنا الرقمية الجديدة أن تستمر في نشر متعة القراءة والتعلم والثقافة و استثمار المكتبة لقراءة الطلبة على مستوى واسع وليس فقط على مستوى مدرستها هذا و توجهت أ. النبيه بالشكر الجزيل لمديرة المدرسة أ. بثينة الزيان على دعمها و تشجيعها لها في تنفيذها للأنشطة و المبادرات التي تطلقها و نوهت أ. النبيه انه اذا هناك أي استفسار أو ملاحظة يجب إرسالها على البريد الموجود في المكتبة الرقمية.

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