الاقتصاد: طواقمنا تنفذ 53 زيارة تفقدية على الأسواق في محافظات غزة

غزة – وكالة الرأي:

نفذت الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني 53 زيارة تفقدية و5 جولات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة ضمن خطتها الرمضانية.

وأكدت الإدارة، أنها سجلت 3 محاضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وكذلك 5 محاضر ضبط لعدد من السلع والمنتجات.

وأعلنت الإدارة أن الطواقم خلال جولاتها في محافظة غزة ضبطت مصنع مخللات بسبب عدم التزامه بالشروط الصحية الواجب توفرها، وكذلك ضبط 12 عبوة حبيبات شوكولاتة في محافظة خانيونس منتهية الصلاحية وقامت بإتلافها.

كما وتابعت الطواقم في المحافظة الوسطى عدد من المصانع الغذائية الخاصة بصناعة السكاكر والبسكويت للوقوف على التزامهم بالشروط الصحية والتدقيق على صلاحية المواد الخام المستخدمة وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وأوضحت الإدارة بأن جولاتها مستمرة على مدار الأسبوع وطوال أيام شهر رمضان ولن تسمح بالتلاعب بحياة المواطنين من خلال الغش ورفع الأسعار.