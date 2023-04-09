وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يتباحث مع وفد من " تدريب مهني الشمال" قضايا تعليمية وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف رفح يتفقد المرحلة النهائية لإعمار مسجدي بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تكرّم اثنين من حَفَظَة كتاب الله كاملًا وكوكبةً من الحافظين لأجزاء منه وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة الإسلامية بالأوقاف تنظّم نشاطًا دعويًّا بعنوان (خيمة رمضانية) وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: طواقمنا تنفذ 53 زيارة تفقدية على الأسواق في محافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية جماهير قلقيلية تشيع الشهيد عاهد سليم وكالة الرأي الفلسطينية المعلمة نور النبيه تطلق المكتبة القيمية الرقمية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة محافظة خان يونس تُنهي ملفات "34" غارماً وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تعقد دورة بعنوان (المحفّظ الجديد) وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينفذ التصفيات النهائية لمسابقة "بالقرآن نسمو"
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد: طواقمنا تنفذ 53 زيارة تفقدية على الأسواق في محافظات غزة

09 نيسان / أبريل 2023 01:56

الاقتصاد: طواقمنا تنفذ 53 زيارة تفقدية على الأسواق في محافظات غزة
الاقتصاد: طواقمنا تنفذ 53 زيارة تفقدية على الأسواق في محافظات غزة

غزةوكالة الرأي:

نفذت الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني 53 زيارة تفقدية و5 جولات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة ضمن خطتها الرمضانية.

وأكدت الإدارة، أنها سجلت 3 محاضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وكذلك 5 محاضر ضبط لعدد من السلع والمنتجات.

وأعلنت الإدارة أن الطواقم خلال جولاتها في محافظة غزة ضبطت مصنع مخللات بسبب عدم التزامه بالشروط الصحية الواجب توفرها، وكذلك ضبط 12 عبوة حبيبات شوكولاتة في محافظة خانيونس منتهية الصلاحية وقامت بإتلافها.

كما وتابعت الطواقم في المحافظة الوسطى عدد من المصانع الغذائية الخاصة بصناعة السكاكر والبسكويت للوقوف على التزامهم بالشروط الصحية والتدقيق على صلاحية المواد الخام المستخدمة وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وأوضحت الإدارة بأن جولاتها مستمرة على مدار الأسبوع وطوال أيام شهر رمضان ولن تسمح بالتلاعب بحياة المواطنين من خلال الغش ورفع الأسعار.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟