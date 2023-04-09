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أوقاف الشمال تكرّم اثنين من حَفَظَة كتاب الله كاملًا وكوكبةً من الحافظين لأجزاء منه

09 نيسان / أبريل 2023 02:05

أوقاف الشمال تكرّم اثنين من حَفَظَة كتاب الله كاملًا
أوقاف الشمال تكرّم اثنين من حَفَظَة كتاب الله كاملًا

شمال غزةوكالة الرأي:

كرّمت مديرية أوقاف الشمال اثنين من حَفَظَة كتاب الله كاملًا، و70 طالبًا حفظوا أجزاء منه، وذلك خلال حفل نظّمته في مسجد الهدى، بحضور مدير المديرية د. مرسي سلمان، ورئيس قسم القرآن الكريم أ. إبراهيم عصفورة، ولفيف من الشخصيات الحكومية والمجتمعية.

بدوره أكّد سلمان أن مشروع تخريج الحَفَظَة على سُلّم أولويات الأوقاف؛ لما له من دور مؤثّر ومُشرّف في المجتمع، لافتًا إلى ضرورة أن تكون تعاليم القرآن حاضرة في جميع المعاملات والسلوكيات في حياتنا، منوهًا بأن الوزارة لن تدخر جهدًا في الارتقاء بمستوى الحفَظة حفظًا وتدبّرًا وتلاوةً، مشيدًا بجهود المحفّظين والمشرفين وقيادة الدعوة في المنطقة.

وأضاف: "إن القرآن الكريم منهج تربية للمسلمين كافة؛ لما تحمل مضامينه من بواعث للخير في نفوسهم، مشيرًا إلى أن الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة للارتقاء بالمسيرة القرآنية".

وفي كلمة أحد رواد العمل الإسلامي تحدث د. منير أبو الجديان عن أهمية تحفيظ القرآن الكريم وفضائله، مثمّنًا دور وزارة الأوقاف، وجهدها في متابعة ملف القرآن.

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