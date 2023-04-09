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مدير أوقاف رفح يتفقد المرحلة النهائية لإعمار مسجدي بالمحافظة

09 نيسان / أبريل 2023 02:11

مدير أوقاف رفح يتفقد المرحلة النهائية لإعمار مسجدي بالمحافظة
مدير أوقاف رفح يتفقد المرحلة النهائية لإعمار مسجدي بالمحافظة

رفحوكالة الرأي:

تفقّد مدير مديرية أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر أعمال إعادة إعمار مسجدي (عثمان بن عفان) و(بر الوالدين) في المحافظة؛ بهدف الاطلاع على سير العمل فيهما، رافَقَه رئيس قسم متابعة المساجد د. أحمد الزاملي.

بدوره أكّد أبو عامر على أهمية الجولة التفقدية في متابعة عملية بناء المساجد، مشيرًا إلى أهمية الإعمار وتشييد المساجد لتكون منارةً للعلم وتخريج الأجيال، منوهًا بأن بيوت العبادة تُعدّ حاضنة تربوية ودينية ودعوية لجميع الناس.

مشيدًا في الوقت ذاته بجهود أهل الخير والجهات المتبرعة في بناء المساجد، سائلًا الله تعالى أن يجزيهم خيري الدنيا والآخرة، وأن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

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