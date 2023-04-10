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تتعلق بمنح تراخيص لمباني وفتح وتنظيم شوارع

لجنة التنظيم المحلية ببلدية غزة تصدر 76 قراراً جديداً

10 نيسان / أبريل 2023 12:14

لجنة التنظيم المحلية ببلدية غزة تصدر 76 قراراً جديداً
لجنة التنظيم المحلية ببلدية غزة تصدر 76 قراراً جديداً

غزة- وكالة الرأي

أصدرت لجنة التنظيم المحلية في بلدية غزة في جلستها الأسبوعية رقم (14/2023) نحو 76 قرارًا جديدًا تتعلق بقضايا عدة أبرزها: منح التراخيص لمؤسسات المجتمع المدني والوزارات والموطنين، وإزالة التعديات وتجديد رخص الحرف والمهن وملفات أخرى تتعلق بإصدار مخططات بيان شروط تنظيمية وفتح شوارع جديدة في مدينة غزة.

وذكرت اللجنة في تقريريها أن (70) قراراً يتعلق بالمواطنين كترخيص المباني والحرف وإزالة التعديات وإشارات تنظيم واشتراكات كهرباء جديدة، بالإضافة إلى الاعتراض على المخططات التفصيلية والطلبات الاستثنائية لبيان الشروط التنظيمية للمواطنين ومؤسسات المجتمع المحلي.

ووافقت اللجنة على تخفيض عرض جزئية ممر مشاه رقم (8317) للمنطقة المحصورة من شارع رقم (1741) شرقًا حتى شارع رقم (1739) غربًا ليصبح 4 متر، بالإضافة إلى تعديل جزئية شارع رقم (8322) المحصورة بين (1741) شرقًا و (8323) غربًا بإزاحة الشارع باتجاه الشمال، وذلك استكمال إجراءات الاعتماد في اللجنة المركزية حسب الأصول.

وأكدت لجنة التنظيم المحلية أنه تبذل جهوداً كبيرة للتسريع في إنجاز معاملات المواطنين والمؤسسات ودراسة أكبر عدد خلال جلستها الأسبوعية، والعمل على تحديث الإجراءات والتسهيل على المواطنين .

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