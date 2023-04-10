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الأسرى: البدء بلقاءات ثقافية في المدارس إحياءً ليوم الأسير

10 نيسان / أبريل 2023 12:58

الأسرى: البدء بلقاءات ثقافية في المدارس إحياءً ليوم الأسير
الأسرى: البدء بلقاءات ثقافية في المدارس إحياءً ليوم الأسير

غزةوكالة الرأي:

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، البدء بسلسلة لقاءات تثقيفية ومعارض فنية تجسد معاناة الأسرى داخل السجون.

وأوضحت الوزارة أنه ضمن أنشطتها لإحياء يوم الأسير الفلسطيني، سيتم تنظيم لقاءات ثقافية، في عدد من مدارس القطاع لرفع حالة التوعية والتثقيف بقضية الأسرى بين أبناء شعبنا.

وانطلقت يوم الخميس الماضي 6/4/2023 فعاليات إحياء اليوم الوطني للأسير الفلسطيني للعام 2023 والذي يصادف 17 نيسان من كل عام، وذلك بمؤتمر صحفي وطني نظمته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في شؤون الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة.

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