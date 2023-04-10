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النائب العام يؤكد على اتخاذ اجراءات صارمة بحق السائقين المتهورين

10 نيسان / أبريل 2023 06:37

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غزة- وكالة الراي 
اجتمع النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، في مقر ديوانه، وبحضور رئيس الديوان المستشار/ حسني الهباش، والمتحدث باسم النيابة العامة المستشار/ أحمد السوسي، مع مدير عام شرطة المرور والنجدة العميد/ تامر شحادة؛ لمناقشة آليات ضبط الحالة المرورية، والتشدد في إجراءات ضبط السائقين المتهورين خلال فترة الأعياد والمناسبات، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد النائب العام خلال الاجتماع، أن حفظ النفس وإدخال السرور على قلوب المواطنين هي الغاية الأسمى من الأفراح والأعياد والمناسبات الاجتماعية كافة، ولا يجوز لأي مواطن أن يُعرّض سلامة وطمأنينة المجتمع إلى الخطر، وأنه لا يسمح بتحوّل تلك الأفراح إلى أتراح بسبب التهاون أو التهوّر في قيادة المركبات، أو قيادتها من أشخاص لا يحملون رخصة القيادة ولا يلتزمون بقواعد السير العامة.

وشدد د. النحال خلال اللقاء، على ضرورة متابعة الجهات المختصة للأماكن العامة التي يتخذها السائقين المتهورين محلاً لممارسة الحركات الطائشة والتفحيط بالمركبات في فترة الأعياد؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من يثبت قيامه بهذه المخالفات على الطرقات خلال أيام عيد الفطر السعيد؛ لما قد يترتب على هذه السلوكيات من أضرار جسمانية أو مادية، وما تسببه من إقلاق للراحة العامة، سيما إن كان سائق المركبة لا يحمل رخصة قيادة.

وبدوره، أوضح العميد/ شحادة، استمرار متابعة شرطة المرور للحالة المرورية في جميع محافظات القطاع، وأن إدارته على أتم الجاهزية وعلى مدار الساعة لمتابعة الميدان وضبط الحالة المرورية وفرض سيادة القانون؛ لحفظ أرواح المواطنين، ودوام بهجتهم وسرورهم خلال الأعياد والمناسبات بشكلٍ خاص.
 

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