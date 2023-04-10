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خلال الربع الأول من عام 2023...

ترشيح 215 حالة للاستفادة من تعويضات الأضرار الجزئية والهدم الكلي

10 نيسان / أبريل 2023 07:00

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غزة- وكالة الراي
أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان على انها رشحت 215 حالة للاستفادة من تعويضات إصلاح الأضرار الجزئية وإعادة إعمار الهدم الكلي لجهات مختلفة، وذلك خلال الربع الأول من العام 2023.

كما نفذت الوزارة، على 413 زيارة ميدانية لمتابعة تقدم أعمال الإعمار للحالات المستفيدة من مشاريع إعادة الإعمار الجارية (كلي/ جزئي)، وتابعت عملية إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدمة كلياً والمتضررة جزئياً بالتنسيق مع الجهات الممولة والمؤسسات الشريكة.

­ وأشارت الوزارة ، أنه تبقى فجوة إجمالية في الوحدات السكنية المهدمة كليا (جراء عدوان 2022 وما قبله) 1842 حالة، وتبقى فجوة إجمالية من ذوي الوحدات السكنية المتضررة ضررا جزئيا (جراء عدوان 2022 وما قبله) حوالي 87,549 حالة.
 

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