التعليم: إجازة الفترة الثالثة تبدأ غدًا وتنتهي بعد العيد

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الثلاثاء، عن موعد إجازة الفترة الثالثة من العام الدراسي 2022-2023.

وقالت الوزارة في بيانٍ مقتضب، إن الإجازة تبدأ صباح يوم غدٍ الأربعاء 12 أبريل وتستأنف الدارسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.