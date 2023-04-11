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التعليم: إجازة الفترة الثالثة تبدأ غدًا وتنتهي بعد العيد

11 نيسان / أبريل 2023 08:59

غزة - وكالة الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الثلاثاء، عن موعد إجازة الفترة الثالثة من العام الدراسي 2022-2023.

وقالت الوزارة في بيانٍ مقتضب، إن الإجازة تبدأ صباح يوم غدٍ الأربعاء 12 أبريل وتستأنف الدارسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

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