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وزارة الأسرى تنجز مئات المعاملات لأهالي الأسرى منذ بداية عام 2023

11 نيسان / أبريل 2023 10:17

وزارة الأسرى تنجز مئات المعاملات لأهالي الأسرى منذ بداية عام 2023
وزارة الأسرى تنجز مئات المعاملات لأهالي الأسرى منذ بداية عام 2023

غزة- وكالة الرأي

أنجزت الإدارة العامة لشؤون الأسرى والمحررين بوزرة الأسرى، المئات من الخدمات والأنشطة التي تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالي وذوي الأسرى داخل السجون وكذلك الأسرى المحررين.

وأوضح أ. سعد أبو الخير مدير عام شؤون الأسرى والمحررين، أن الوزارة قدمت خلال الربع الأول من العام الجاري المئات من المعاملات والإجراءات التي تهدف لتسهيل مهام أهالي وذوي الأسرى والأسرى المحررين وتقديم تخفيضات وإعفاءات واستصدار شهادات جامعية، وذلك ضمن برامج الوزارة لتوفير حياة كريمة لأهالي الأسرى والمحررين .

ومن ذمن تلك الانجازات، إعفاء 25 من أبناء وزوجات الأسرى من الرسوم الجامعية عبر مخاطبات للجامعات.

وكذلك متابعة تغطية تكاليف عمليات زراعة أطفال أنابيب عبر نطف مهربة بقيمة 4400 دولار.

 عدا عن تغطية رسوم تأمين صحي لعدد 426 من أهالي الأسرى والأسرى المحررين.

 وبشأن استصدار شهادات جامعية  بينت أنه تم استصدار شهادات لـ 13 أسيراً داخل السجون أنهوا متطلبات درجة البكالوريوس من الجامعات المعتمدة، كما تم استصدار شهادات دورات معتمدة لـ 35 أسيرًا داخل السجون أنهوا عددا من الدورات الدينية والثقافية.

كما تم منذ بداية العام الحالي استمرار صرف رواتب شهرية لـ 46 عائلة أسير داخل السجون و 197 أسيرًا محررًا ممن قطعت رواتبهم.

 وإصدار 159 إفادة إثبات رسمية خاصة بأهالي الأسرى والأسرى المحررين لعدد من المؤسسات لتسهيل المهام، وتوجيه 36 مخاطبة لشركة الكهرباء لتخفيض رسوم فواتير لأهالي الأسرى والأسرى المحررين.

 كما تم إعفاء 6 عائلات أسرى للبلديات من رسوم تراخيص البناء وفواتير المياه.

وزارة الأسرى تنجز مئات المعاملات لأهالي الأسرى منذ بداية عام 2023 340998071_756138629417032_4820859583224571959_n 340778891_1446308642776428_6245356342247653367_n
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