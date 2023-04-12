7 أطعمة مفيدة لصحة العينين وتقوية النظر

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة العين ، يلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا، تحتاج أعيننا إلى توازن صحي من العناصر الغذائية ، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، لتعمل بشكل صحيح ، وتقاوم الأمراض المرتبطة بالشيخوخة ، وتمنع فقدان البصر، يمكن أن يساعد تضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة الخارقة في نظامك الغذائي في تعزيز صحة عينيك والحفاظ على نظرك حادًا، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

7 أطعمة خارقة من شأنها تحسين صحة عينيك:

1. الخضراوات الورقية



الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تفيد عينيك، تحتوي على مستويات عالية من اللوتين والزياكسانثين ، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية العين من الضوء الأزرق الضار والأضرار المؤكسدة، لقد وجدت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لهذه الخضر الورقية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

2. التوت

يحتوي التوت مثل العنب البري والتوت والفراولة على مركبات الفلافونويد ، وهي من مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في الحماية من فقدان البصر، كما أنها تحتوي على فيتامين سي ، والذي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين. يمكن أن تساعد إضافة حفنة من التوت إلى وجبة الإفطار أو الوجبات الخفيفة في تحسين صحة عينيك وحماية رؤيتك.

3. فواكه حمضيات

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت غنية بفيتامين سي المهم للحفاظ على صحة العيون، يساعد فيتامين ج في تقليل مخاطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر، وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون مستويات أعلى من فيتامين سي لديهم مخاطر أقل للإصابة بإعتام عدسة العين بمرور الوقت.

4. المكسرات والبذور

تعد المكسرات والبذور مصادر ممتازة لفيتامين E ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في الحماية من أمراض العين المرتبطة بالعمر، تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للمكسرات والبذور ، مثل اللوز وبذور عباد الشمس وبذور قرع العسل ، يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

5. الأسماك الزيتية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية للحفاظ على صحة العين، إنها تساعد في حماية العين من الجفاف والالتهاب والتنكس المرتبط بالعمر، لقد وجدت الدراسات أن تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتنكس البقعي ومتلازمة جفاف العين.

6. الجزر

الجزر غني بالبيتا كاروتين ، وهو مركب يحوله أجسامنا إلى فيتامين أ. فيتامين أ ضروري للحفاظ على الرؤية الجيدة لأنه يساعد على حماية القرنية والوقاية من العمى الليلي، يمكن أن يساعد تضمين الجزر في نظامك الغذائي في تحسين صحة عينك والحفاظ على حدة رؤيتك.

7. الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا وخبز القمح الكامل غنية بفيتامين E والزنك والنياسين ، وجميع العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على صحة العين، فهي تساعد في الحماية من أمراض العيون المرتبطة بالعمر وتقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي، يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالحبوب الكاملة في الحفاظ على صحة عينيك ورؤية واضحة.