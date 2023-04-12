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وتواصل تحديث بيانات الوحدات السكنية

الأشغال: نتابع التعديات على مشاريع الإسكان الحكومية

12 نيسان / أبريل 2023 12:00

الأشغال: نتابع التعديات على مشاريع الإسكان الحكومية
الأشغال: نتابع التعديات على مشاريع الإسكان الحكومية

غزة- وكالة الرأي

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنها تتابع إخطارات التعديات على مشاريع الإسكان الحكومية، والمحلات التجارية في مختلف مشاريع الإسكان.

وذكرت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن طواقم الوزارة نفذت 221 زيارة ميدانية للمشاريع، وذلك بهدف معاينة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعدين.

وأشارت إلى أنها تواصل العمل على تدقيق وتحديث بيانات 1707 وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان. 

وأوضحت الوزارة، أنها عملت على فحص الانتفاع لعددِِ من القوائم الواردة من المؤسسات الشريكة لمرشحين ضمن مشاريع الترميم وتأهيل الوحدات السكنية بواقع 8686 مرشحًا.

 

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