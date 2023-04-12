التنمية الإجتماعية تحتفل بيوم الطفل الفلسطيني بمركز تمكين النصيرات

غزة- وكالة الرأي

أقام مركز تمكين المرأة والمجتمع النصيرات التابع لوزارة التنمية الإجتماعية الإدارة العامة للأسرة والمرأة وعبر وحدة المكتبة والطفل المبدع احتفالاً بيوم الطفل الفلسطيني والذي صادف يوم الخامس من ابريل نيسان كل عام.

وتحدثت نعيمة سويدان مدير المركز، في كلمتها بيوم الطفل الفلسطيني عن المعانيات والصعوبات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني والتي تتمثل في حالات الفقر والعوز والانتهاكات التي يتعرض لها من قتل واعتقال وتشريد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبةً برفع الصوت عالياً والعمل من أجل عيش اطفالنا بعز وكرامة والمحافظة على حقوقهم والتي أقرتها الاتفاقيات الدولية و الإنسانية.

كما وتحدثت زهرة من زهرات الوطن لتنوب عن أطفال فلسطين موجهة نداءها وكلماتها للعالم بأسره لإعطاء الطفولة حقوقها و العمل للسماح لهم بالعيش بكرامة والحفاظ على حقوقهم كباقي اطفال العالم لينعموا بحقهوقهم في الحياة و التعليم و الصحة ..الخ

وتجدر الإشارة بأنه وخلال الاحتفال قامت الرسامة شهد ابو سبيكة برسم صوره للطفل الأسير احمد مناصرة .

وتخلل الحفل أغاني وطنية، والدبكة الشعبية، واستعراضات فنية تخللها فقرات رياضية، بهدف التفريع النفسي.

ومن جانبها وخلال تقديمها لفقرات الحفل قالت شرين ابو مذكور منسقة وحدة المكتبة و الطفل المبدع ،:" إننا نعمل كل ما بوسعنا لرسم البسمة على شفاه اطفالنا و الوقوف بجانبهم لنيل حقوقهم جمعاء"، مقدمة شكرها لروضة "الصديق" على حضورهم ومشاركتهم لفقرات الاحتفال.