المواصلات تنهي المسابقة الرمضانية الأولى للعام 2023

غزة- وكالة الرأي

أنهت وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة النقل والمواصلات، المسابقة الرمضانية الأولى التي تنظمها الوزارة لعام 2023م، والتي كانت من إعداد وتنفيذ وحدة العلاقات العامة والإعلام، والتي عقدت على مستوى كافة الإدارات العامة والوحدات داخل الوزارة.

بدوره، افتتح نهائيات المسابقة أ. أنيس عرفات نائب مدير عام العلاقات العامة والإعلام, حيث رحّب بالفرق المشاركة, مؤكداً أن هدف المسابقة الأساسي هو تعزيز روابط الإخوة والتآلف بين الموظفين وصقل الجانب الثقافي لديهم.

وأشار عرفات إلى أهم البنود والمعايير التي بنيت عليها المسابقة في سبيل توضيح آلية المنافسة بين الفرق المشاركة.

وقد عقدت المرحلة الأولى من المسابقة الأسبوع المنصرم، حيث شارك فيها 12 فريق على 6 جولات، ومن ثم تم الانتقال لمرحلة النصف نهائي حيث تأهل 6 فرق على ثلاث جولات، وقد تأهل إلى الجولة النهائية كل من الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والإدارة العامة للمدارس والمعاهد ووحدة الرقابة الداخلية.

واختتمت الجولة الثالثة والأخيرة بفوز فريق الإدارة العامة للشؤون المالية والإداري، وتم تكريم الثلاث فرق المشاركة وشكرهم على مشاركتهم.