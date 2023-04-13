وكالة الرأي الفلسطينية الإفطارات الجماعية بغزة .. عودة لرمضان أيام زمان وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2508) الخميس13/4/2023 وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يُنظم أمسيةً تعبويه وإفطاراً رمضانياً لضباط التدخل وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو للمشاركة الحاشدة بجمعة فجر "الضفة درع القدس" وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف أثري مهم بمنطقة آثار سقارة في مصر وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني: إصابتان بالاختناق جراء اندلاع حريق بمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال أوروبا: سيتي وإنتر يقطعان شوطاً كبيراً نحو نصف النهائي وكالة الرأي الفلسطينية شباب جباليا والدرج يبلغان المربع الذهبي لبطولة القدامى وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يضع قدماً في نصف النهائي وميلان يتفوق على نابولي ذهابا وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف "فصل خفي" في الكتاب المقدس
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2508) الخميس13/4/2023

13 نيسان / أبريل 2023 10:56

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2508)  الخميس13/4/2023

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

اخبار دولية

اخبار عربية

 الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الغد الأردنية

 

الاهرام المصرية

الشروق المصرية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

 صحيفة القدس

  •  

صحيفة الأيام

 

» الحياة الجديدة

وكالة  الرأي

وكالة صفا

فلسطين اليوم


سما نيوز

 

 

عرب 48

 

  •  

 وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

  • 13 نيسان (أبريل)
  • 2002م عملية استشهادية في القدس تسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة حوالي 20 وقد نفذتها فتاة من الخليل وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيدة "عندليب طقاطقة" هي منفذة العملية.
  • 1997م الجندي الأردني أحمد الدقامسة يطلق الرصاص على مجموعة سياحية إسرائيلية عند الحدود مع الأردن، ما يؤدي إلى مقتل سبع إسرائيليات قال إنهن سخرن منه وهو يصلي. حكم عليه بالسجن المؤبد.
  • 1997م وفاة الصحفي المصري مصطفى أمين (ولد عام 1914). أسس مع شقيقه علي أمين جريدة "أخبار اليوم".
  • 1989م قوات الاحتلال الإسرائيلي تدهم قرية نحالين القريبة من بيت لحم وتغتال خمسة شبان فلسطينيين بدم بارد كانوا في طريقهم إلى المسجد لأداء صلاة الفجر وهم صائمون في رمضان.
  • 1985م مقتل ستة جنود إسرائيليين في هجوم فدائي نفذته المقاومة الوطنية اللبنانية في الجزء المحتل من جنوب لبنان.
  • 1982م وزير الدفاع الإسرائيلي آرائيل شارون (ولد عام 1928) يتهم مصر بدعم المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة.
  • 1975م اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عقب مصرع 27 فدائياً فلسطينياً ولبنانياً في منطقة "عين الرمانة" برصاص مسلحي حزب الكتائب المسيحية (توقفت الحرب عام 1990 اثر اتفاق الطائف).
  • 1950م جامعة الدول العربية تقر معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون العربي الاقتصادي.
  • 1948م منظمة الهاغاناه الصهيونية تبدأ المرحلة الثانية في سياق عمليات خطة "دالت" لطرد الفلسطينيين من الجليل الشرقي والأوسط واحتلال مدينة صفد وتشن عملية هرئيل الهجومية على قرى بدو وبيت سوريك وسريس وصوبا في قضاء القدس وتدمرها كلها.
  • 1948م قوات الجهاد المقدس في فلسطين تنصب كمين لقافلة الهاغاناة على الطريق المؤدي إلى الجامعة العبرية شرقي القدس, وتستبك معها تقتل تسعة وثلاثين عنصرا من عصابة الهاغاناه اليهودية.
  • 1947م جامعة الدول العربية تعلن الحرب ضد الجماعات اليهودية المسلحة في فلسطين.
  • 1920م تأسيس صحيفة "القدس الشريف" الأسبوعية السياسية المستقلة في القدس لصاحبها ومحررها حسن صدقي الدجاني.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟