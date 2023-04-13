النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2508) الخميس13/4/2023
أخبار فلسطينية
- الرئاسة الفلسطينية وكنائس القدس ترفض تقييد عدد المشاركين في احتفالات الفصح
- وزير المالية الفلسطينية: ارتفاع العجز المالي في الموازنة لأكثر من نصف مليار
- حماس: المقاومة أوقفت اقتحامات المسجد الأقصى أواخر رمضان
- حوار مع مدير «معطى» الدكتور ميسرة الأسمر… مركز متخصص يواكب أنشطة المقاومة الفلسطينية بالأرقام
- على شرف يوم القدس العالمي..د. القططي يدعو لنصرة الأقصى بوحدة وطنية على أرضية التوحد حول القدس والمقاومة والتحرير
- العاروري: المقاومة أوقفت اقتحامات الأقصى أواخر رمضان
- السلطة تقرر صرف 30% من رواتب موظفيها قبل عيد الفطر
- الاحتلال يواصل فرض القيود المشدّدة على الحركة والتنقل في الأغوار الشمالية
- »كنائس القدس تندّد وترفض قيود الاحتلال على احتفالات سبت النور
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أخبار إسرائيلي
- بن غفير يصرخ في وجه نتنياهو.. تفاصيل اجتماع مثير جمع…
- إسرائيل تنشر “القبة الحديدية” وتستدعي “الكوماندوز”.. ومخاوف من تصعيد في الجمعة الأخيرة من رمضان
- الإعلام الإسرائيلي يحرض ضد الفلسطينيين ويدعم الاستيطان.. وقادة اليمين يدعون للاغتيالات والحرب
اخبار دولية
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الصحف العربية
القدس العربي
- حماس: المقاومة أوقفت اقتحامات المسجد الأقصى أواخر رمضان
- حوار مع مدير «معطى» الدكتور ميسرة الأسمر… مركز متخصص يواكب أنشطة المقاومة الفلسطينية بالأرقام
- وزير المالية الفلسطيني: ارتفاع العجز المالي في الموازنة لأكثر من نصف مليار
- غزة.. فلسطينيون يتضامنون مع الأسرى في سجون الاحتلال
- إسرائيل تنشر “القبة الحديدية” وتستدعي “الكوماندوز”.. ومخاوف من تصعيد في الجمعة الأخيرة من رمضان
- الإعلام الإسرائيلي يحرض ضد الفلسطينيين ويدعم الاستيطان.. وقادة اليمين يدعون للاغتيالات والحرب
- الأسير عدنان يمضي في “معركة الأمعاء الخاوية” لليوم الـ67 ومركز مختص يتهم المحكمة العسكرية بالتواطؤ ضده
- “حماس” تدعو إلى “الرباط” في الأقصى
- الاحتلال الإسرائيلي يحظر زيارة غير المسلمين للحرم القدسي حتى نهاية رمضان
الشرق الأوسط
- هدوء في القدس مع بدء منع وصول اليهود إلى الأقصى... لكن التأهب في ذروته
- الرئاسة الفلسطينية وكنائس القدس ترفض تقييد عدد المشاركين في احتفالات الفصح
- المستوطنون يباشرون حملة لمواجهة الاحتجاجات في إسرائيل
الغد الأردنية
- بن غفير يصرخ في وجه نتنياهو.. تفاصيل اجتماع مثير جمع…
- أكسيوس: تفاصيل مفاجئة حول التوترات بين الأردن وإسرائيل بشأن القدس
الاهرام المصرية
الشروق المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرى في جنين ويعتقل فلسطينيين من القدس
- الخارجية الفلسطينية ترفض وتدين هجوم منظمة إسرائيلية على المُقررة الخاصة للأمم المتحدة
- وزير المالية الفلسطينية: ارتفاع العجز المالي في الموازنة لأكثر من نصف مليار
- الرئاسة الفلسطينية: تضييق السلطات الإسرائيلية على المحتفلين بسبت النور يمثل تصعيدا خطيرا
الشرق القطرية
- الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة في
- إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة
- مجلس التعاون الخليجي يدين التصعيد الإسرائيلي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير مراقبون: حشود المرابطين و"إسناد المقاومة" وراء "التراجع عن اقتحامات الأقصى"
- بالصور الآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى ودعوات للحشد بجمعة "الضفة درع القدس"
- بالفيديو اشتباكات بين مقاومين والاحتلال جنوب طوباس
- العاروري: المقاومة أوقفت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
- 17 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة
- حزب الله يحذر الاحتلال: أي اعتداء سيكون الرد عليه من كل الساحات
- حماس تدين منع الاحتلال مسيحيي غزة من الوصول إلى القدس
- حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة المحتلة الخميس 13 أبريل
- أسعار الدجاج والخضار في أسواق غزة الخميس 13 أبريل
صحيفة القدس
- اشتباكات في طمون..الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
- مخاوف إسرائيلية: تقارب إيران وروسيا سيؤثر على العمليات بسوريا
- زوجة الأسير محمد حنايشة: الحزن يلازمنا لغيابه ونتمنى أن يكون معنا في العيد القادم
- نابلس: انقاذ عامل سقط داخل تسوية بارتفاع 4 أمتار
- 31 إصابة في حادث سير قرب القدس المحتلة
صحيفة الأيام
- الاحتلال يواصل فرض القيود المشدّدة على الحركة والتنقل في الأغوار الشمالية
- »كنائس القدس تندّد وترفض قيود الاحتلال على احتفالات سبت النور
- »30 % من الرواتب ودفعة لمستفيدي "الشؤون" قبل العيد
- »بشارة: الرواتب تجاوزت صافي الإيرادات والوضع المالي مرشح لمزيد من التفاقم
- »"الأرصاد": المنخفض الجوي البارد يتواصل اليوم
- »الكشف عن برنامج تجسّس إسرائيلي جديد يستهدف الصحافيين والسياسيين
- »منظمة إسرائيلية تهاجم المقرّرة الأممية ألبانيز وتطالب بإقالتها
- »ما الذي تحتويه الوثائق الأميركية السريّة المسرّبة
» الحياة الجديدة
- بشارة: المخاطر الأمنية والمالية تفرض علينا اعتماد موازنة الطوارئ واتخاذ قرارات حازمة
- الاحتلال يقتحم قريتي جلبون وفقوعة ويحتجز شابا من يعبد
- الاحتلال يعتقل شابين من القدس
- وزير الخارجية الأردني: الاحتلال أساس الشر وإنهاؤه السبيل الوحيد لتحقيق السلام
- إصابتان في اعتداء للمستوطنين على رعاة الماشية في الأغوار
وكالة الرأي
- الدفاع المدني: إصابتان بالاختناق جراء اندلاع حريق بمدينة غزة
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
- العاروري: المقاومة أوقفت اقتحامات المستوطنين للأقصى
- صور كهرباء غزة: انتهاء الأعمال الفنية لإنارة "ميدان فلسطين"
- وصول وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة إلى بغداد
- الاحتلال يعتقل شابين من القدس
- الاحتلال يبعد 6 فتية عن الأقصى لمدة شهر
وكالة صفا
- قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنًا بالضفة
- كنائس القدس ترفض محاولات الاحتلال التضييق على المحتفلين بـ"سبت النور"
- "الاحتلال يسير نحو التفكك والزوال"
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العاروري: المقاومة أوقفت اقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان
فلسطين اليوم
- على شرف يوم القدس العالمي..د. القططي يدعو لنصرة الأقصى بوحدة وطنية على أرضية التوحد حول القدس والمقاومة والتحرير
- تلبية لدعوة رسمية..وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام في زيارة رسمية إلى العراق
- بمناسبة ذكرى يوم القدس العالمي..د. الحساينة: محور المقاومة يراكم مزيداً من القوة وبات قادراً على كسر جبروت "الصهيوأمريكي"
- مقاومون يطلقون النار نحو طائرة استطلاع "إسرائيلية" بأجواء طولكرم
- بالفيديو اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال ببلدة طمون في طوباس
سما نيوز
- تقرير: مسرب الوثائق السرية شاب أميركي عمل بقاعدة عسكرية
- تقديرات إسرائيلية: التصعيد الأخير "بروفة" لحرب إقليمية في المستقبل القريب
- تلبية لدعوة رسمية...وفد قيادي من "الجهاد" برئاسة النخالة يصل العاصمة العراقية
- مستشار اشتية يهاجم وزير المالية..
- "أمان": الحرب أقرب من الهدوء
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عرب 48
- تقرير: مسرب الوثائق السرية شاب أميركي عمل بقاعدة عسكرية
- اشتباكات قرب طوباس واعتقالات بالضفة والقدس
- الجيش الإسرائيلي يوبخ ضابطا التقى بن غفير بدون تنسيق
- اشتباكات قرب طوباس واعتقالات بالضفة والقدس
- العاروري: المقاومة أوقفت اقتحامات الأقصى أواخر رمضان
- السلطة تقرر صرف 30% من رواتب موظفيها قبل عيد الفطر
- الاحتلال يقيّد عدد المشاركين في احتفالات الفصح في كنيسة القيامة: كنائس القدس: قيود غير مسبوقة
- الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 67
- الضفة درع القدس": دعوات للحشد فجر الجمعة بالأقصى
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وكالة وفا
- وزير الخارجية الأردني: الاحتلال أساس الشر وإنهاؤه السبيل الو ...
- بشارة: الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة فرضت اعتماد موازنة ...
- المالية: صرف نسبة 30% من رواتب الموظفين عن شهر نيسان ودفعة ا ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 13 نيسان (أبريل)
- 2002م عملية استشهادية في القدس تسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة حوالي 20 وقد نفذتها فتاة من الخليل وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيدة "عندليب طقاطقة" هي منفذة العملية.
- 1997م الجندي الأردني أحمد الدقامسة يطلق الرصاص على مجموعة سياحية إسرائيلية عند الحدود مع الأردن، ما يؤدي إلى مقتل سبع إسرائيليات قال إنهن سخرن منه وهو يصلي. حكم عليه بالسجن المؤبد.
- 1997م وفاة الصحفي المصري مصطفى أمين (ولد عام 1914). أسس مع شقيقه علي أمين جريدة "أخبار اليوم".
- 1989م قوات الاحتلال الإسرائيلي تدهم قرية نحالين القريبة من بيت لحم وتغتال خمسة شبان فلسطينيين بدم بارد كانوا في طريقهم إلى المسجد لأداء صلاة الفجر وهم صائمون في رمضان.
- 1985م مقتل ستة جنود إسرائيليين في هجوم فدائي نفذته المقاومة الوطنية اللبنانية في الجزء المحتل من جنوب لبنان.
- 1982م وزير الدفاع الإسرائيلي آرائيل شارون (ولد عام 1928) يتهم مصر بدعم المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة.
- 1975م اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عقب مصرع 27 فدائياً فلسطينياً ولبنانياً في منطقة "عين الرمانة" برصاص مسلحي حزب الكتائب المسيحية (توقفت الحرب عام 1990 اثر اتفاق الطائف).
- 1950م جامعة الدول العربية تقر معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون العربي الاقتصادي.
- 1948م منظمة الهاغاناه الصهيونية تبدأ المرحلة الثانية في سياق عمليات خطة "دالت" لطرد الفلسطينيين من الجليل الشرقي والأوسط واحتلال مدينة صفد وتشن عملية هرئيل الهجومية على قرى بدو وبيت سوريك وسريس وصوبا في قضاء القدس وتدمرها كلها.
- 1948م قوات الجهاد المقدس في فلسطين تنصب كمين لقافلة الهاغاناة على الطريق المؤدي إلى الجامعة العبرية شرقي القدس, وتستبك معها تقتل تسعة وثلاثين عنصرا من عصابة الهاغاناه اليهودية.
- 1947م جامعة الدول العربية تعلن الحرب ضد الجماعات اليهودية المسلحة في فلسطين.
- 1920م تأسيس صحيفة "القدس الشريف" الأسبوعية السياسية المستقلة في القدس لصاحبها ومحررها حسن صدقي الدجاني.
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