المرور: وفاة شاب بحادث سير بخان يونس

غزة - وكالة الرأي :

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، مساء الخميس، عن وفاة شاب بحادث سير وقع بالقرب من مفترق المطاحن على شارع صلاح الدين بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المرور أن الشاب علاء أحمد سليم شهوان (22 عاماً) سكان خانيونس، توفي جراء حادث وقع بين مركبته وشاحنة جار ومجرور من نوع "فولفو".

وأشارت الشرطة إلى أن أضراراً جسيمة وقعت بكلا المركبتين جراء الحادث، مؤكدةً أنه تم تحقيق في القضية.

يشار أن حالة الوفاة هي الحالة الثانية لهذا اليوم، بعد إعلان شرطة المرور عصر الخميس عن وفاة الطفل وليد شراب بحادث سير بخانيونس.