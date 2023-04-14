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أغلقت 12 منشأة مخالفة مؤقتاً

مباحث التموين تُتلف أكثر من 6 أطنان مواد مخالفة

14 نيسان / أبريل 2023 12:30

غزةوكالة الرأي :

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة قسم حماية المستهلك بمحافظة غزة، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد "6" طن من المواد الغذائية الفاسدة لمخالفتها المواصفات.

وأشارت المباحث أنه وخلال جولة تفتيشية لها تم ضبط 4 طن عسل بالإضافة إلى 4 طن كيك وشكولاتة.

وذكرت مباحث التموين أنه تمت إحالة ملفات القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

وفي سياق متصل، ضبطت شرطة البلديات بمحافظة رفح 500 كيلو من البصل الفاسد في سوق رفح المركزي خلال جولة تفقدية لها بمشاركة قسم الصحة والبيئة في بلدية رفح.

في سياق آخر، أغلقت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة قسم الأمن الغذائي بمحافظة غزة برفقة وزارة الصحة، 12 منشأة صناعية مخالفة مؤقتا بمدينة غزة، وذلك لعدم التزامها بتنفيذ الشروط الصحية.

وذكرت مباحث التموين أنه تمت إحالة ملفات القضايا للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

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