بلدية غزة تعقد سلسلة من الدورات للعاملين فيها

غزة- وكالة الرأي

عقدت بلديةغزة عدة دورات في إطار جهودها لرفع كفاءة موظفي البلدية في مجال حسن التعامل مع الجمهور وتحسين الأداء، استهدفت موظفي البلدية الذين لديهم احتكاك مباشر بالجمهور لاسيما العاملين في الميدان.

واكدت البلدية أنها ستواصل عقد هذه الدورات خلال الفترة القادمة ضمن خطة المجلس البلدي لترتيب البلدي الداخلي وتحسين واقع الخدمات التي تقدمها للجمهور.

وأوضحت أن عدد موظفي البلدية يتجاوز نحو 1200 موظفاً وتستهدف البلدية تدريب الموظفين العاملين في الدوائر التي لديها تعامل مباشر مع الجمهور وهذا يحتاج بعض الوقت ضمن الخطة التطويرية التي تعمل بموجبها البلدية لتحسين أداء موظفيها.

ولفتت البلدية عناية المواطنين أنه قد يحدث بعض التجاوزات من موظفيها خلافاً للتعليمات الصادرة منها لاسيما في أوقات الذروة مثل مناسبات الأعياد والتي تشهد ازدحاماً في الشوارع والطرقات وتعديات من بعض الباعة المتجولين.

واهابت البلدية بالمواطنين الكرام بضرورة التعاون مع طواقمها وهي مؤسسة من المواطن وإليه ويسعدها رضاء المواطنين عن عملها وتسعى جاهدةً في سبيل ذلك.