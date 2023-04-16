بلدية غزة تنظم لقاءً مجتمعيًا مع أهالي حي الزيتون

غزة- وكالة الراي

نظمت بلدية غزة لقاءً مجتمعياً مع أهالي حي الزيتون بمدينة غزة؛ لسماع آراء المواطنين وأخذ ملاحظاتهم بخصوص مشروع سبارك للابتكار الذي سيقدم العديد من الخدمات التكنولوجية وأخرى مهنية متعددة، وستقوم مؤسسة Spark بإدارته وتشغيله وتقديم خدمات نوعية مميزة خلاله، وذلك ضمن جهود تعزيز المشاركة والمساءلة المجتمعية والاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين في المدينة.

وشارك في اللقاء عن البلدية، عضو المجلس البلدي أ. مصطفى قزعاط، ورئيسة قسم المبادرات والأنشطة المجتمعية في البلدية أمل الحاج أحمد، ومنسق التعاون الدولي م. محمد الشقرا، ورئيس مجلس تجمع عائلات حي الزيتون أبو شعبان الدحدوح، ولفيف من أهالي وسكان حي الزيتون.

بدوره، قال قزعاط، إنّ "نسعى لتنفيذ مشاريع في المنطقة ضمن الإمكانيات المتاحة والمشاريع المتوفرة ضمن جهود البلدية لتحسين واقع الخدمات في المنطقة".

وأضاف قزعاط، أنّ "البلدية لديها خطط للااء بالمشهد الثقافي والاجتماعي بأحياء المدينة عموماً، وحي الزيتون خصوصاً من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية وحيوية"، مضيفًا أنّ "البلدية نفذت قبل ذلك مشروع حديقة وملعب الزيتون، والآن تعمل على تنفيذ هذا المشروع الخدماتي المميز".

وأشار قزعاط، إلى أنّه "سيكون خلال الفترة المقبلة مشروع لتطوير الحديقة، وأيضًا مشروع تطوير وتأهيل الشوارع والبنية التحتية في المنطقة المؤدية إلى الحي".

من جانبها، أكّدت أمل الحاج أحمد، أنّ المشروع يخدم سكان الحي، وهو فرصة لاستثمار المساحات الخضراء بأعمال نوعية".

ولفتت الحاج أحمد، إلى أنّ "البلدية تحرص على سماع آراء وملاحظات المواطنين، وتعزيز مشاركتهم"، مشيرةً إلى أنّ "المواطن شريك في التخطيط والتصميم للمشاريع التي تقدمها البلدية".

من جهته، تحدث الشقرا عن تفاصيل وحيثيات المشروع، مؤكدًا أنّ هذا اللقاء جاء خلال سلسلة من اللقاءات السابقة واللاحقة التي سيتم عقدها مع ذوي العلاقة.

وأشار الشقرا، إلى أنّ "مشروع سبارك هو نوعي والأول على مستوى قطاع غزة، حيث سيقدم العديد من الأنشطة، مثل مواضيع تتعلق بالزراعة، وكيفية اهتمام المزارعين بالمناطق الخضراء والتمييز بين نوعيات الأشجار".

وبين الشقرا، أنّ "المشروع سيقدم العديد من الخدمات، منها فنون بصرية ومعمارية، وأسس العلوم والتكنولوجيا، وأيضًا آليات وتقنيات الحرق على الخشب، والتدريب على المشغولات اليدوية، ومعارض وخدمات متعددة"، لافتًا إلى أنّ "أبواب البلدية مشرعة ومفتوحة لأي شخص من أهالي الحي والمدينة لإبداء أي ملاحظات أو تعليقات أو اقتراحات بخصوص هذا المشروع".

من جانبهم، أشاد أهالي حي الزيتون بجهود البلدية بتطوير الحي، مُعبّرين عن اهتمامهم وتأييدهم الكامل لتنفيذ المشروع في ملعب وحديقة الزيتون التي تم تمويلها وإنشاءها مؤخراً لخدمة أهالي الحي وتقديم خدمات مختلفة للمنطقة.

يذكر أن المجلس البلدي برئاسة رئيس البلدية د. يحيى السراج منذ تسلمه لمهامه في أغسطس من العام 2019 قد أولى أهمية كبيرة للتواصل مع المواطنين والاستماع لآرائهم وعمل على دعم وتعزيز مشاركتهم في قضايا البلدية المختلفة.